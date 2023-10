A tatabányai Jenei Barnabás két szakma megszerzése után, vállalkozása működtetése mellett döntött úgy, hogy újra iskolapadba ül és elkezdi egyetemi tanulmányait környezetmérnöki szakon. Számára a gólyabál kötelező program. „Többek között azért is jöttem ide Győrbe, hogy ilyen eseményeken részt vegyek. A külvilágban nincsenek ilyen bálok, ilyen csak az egyetemen van. Nagy szükség van rájuk, mert összerántják a közösséget” – fogalmazott.

A rendezvény nevében nem véletlenül szerepel az öregdiák kifejezés, hiszen minden évben visszalátogat az alma materbe számos korábban itt végzett hallgató. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a gólyabál – a Gólyahét és az egyetemi napok mellett – évről évre fix találkozási pont az alumniközösség számára.

„A gólyabál az egyik személyes kedvencem az egyetemi programok közül. Sokadszorra vagyok itt, de azt hiszem, nem utoljára” – árulta el portálunknak Nyikos Mátyás levelező mesterszakos hallgató, aki járműmérnök tanulmányai mellett már állandó munkahellyel is rendelkezik. „Mindig jó érzés visszatérni az egyetemre, hiszen számtalan régi ismerősbe botlok, de új arcokkal is szívesen ismerkedem. A Necc Partyt pedig egyébként is botorság lenne kihagyni” – vélekedett.

T. Danny fellépése után a bálkirály- és bálkirálynő-választás eredményhirdetését hallhatta a közönség, az ezt követő mulatsághoz pedig a méltán népszerű Necc Party DJ-duó szolgáltatta a talpalávalót. A zajos siker nem is maradt el, hajnalig alig fogyatkozott a tömeg a táncparkettről. Kit a közösség, kit a nosztalgia, kit a hangulat hozott el a Győr Városi-Egyetemi Csarnokba erre az alkalomra, de egy biztos: emlékezetes este volt.