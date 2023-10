55 éve - "Játék az utcán" - Központi KRESZ-oktatás a megyében

Fotó: Divósné Varga Henrietta

A Művelődésügyi Minisztérium több mint két évvel ezelőtt kötelezővé tette a KRESZ-oktatást minden általános iskola 6. és 7. osztályában , városokban és olyan falvakban, amelyeken főút vagy forgalmas útvonal vezet keresztül. Az oktatás országszerte hat órából áll. Ebből hármat ősszel, hármat tavasszal tartanak a gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkező pedagógusok. Az eredmény: a gyermekek szeretik és értik a KRESZ-nek azt a részét, amely rájuk vonatkozik. Az órákon aktívak, és tisztában vannak azzal, hogy a gyakorlatban nagy hasznát veszik a KRESZ-órákon tanultaknak. Az oktatás végső eredményét — hogy csökkent-e az oktatás óta a gyermekbalesetek száma — lemérni lehetetlen. Mégis el kell követni mindent azért, hogy apróságaink életét és testi épségét védjük. A megyei Közúti Balesetelhárítási Tanács oktatási csoportja — amely segít a pedagógusoknak a KRESZ- oktatásban — az elmúlt hónapokban különös gondot fordított arra, hogy miként tegye érdekessé, szemléletessé a 6. és 7. osztályosok részére a tanulást. A megoldás sikeres lett. A KBT oktatási csoportjának tagjai, a megyei, a városi és járási tanácsok művelődésügyi osztályaival közösen megszervezték a központi KRESZ-oktatást a gyermekek számára.A terv kivitelezésében nagy segítségükre volt a megyei Moziüzemi Vállalat igazgatója, aki ingyen átadta a megye városaiban és nagyobb falvaiban a filmszínházak épületét az oktatás céljára. A vállalat gépészei társadalmi munkában vetítik az oktatófilmeket. A központi KRESZ-oktatás október 14-én kezdődött Győrött, a Rába Filmszínházban. A három napig tartó 2 2 órás előadáson valamennyi általános iskola 6. és 7. osztályos tanulója részt vesz. Ugyanez az oktatás Sopronban október 21-től 23-ig, Mosonmagyaróváron október28-tól 30-ig, Csornán november 11-én, Kapuváron november 14-én lesz. A gyermekek az őszi KRESZ-oktatáson négy filmet tekintenek meg. Ezek címe: „Játék az utcán” —„A kerékpár” — „Ezt neked is tudni kell” — „Az utca és te”. A bemutatott filmek közül kettő dokumentum-, kettő pedig játékfilm. A központi oktatáson megyénkben októberben és novemberben több mint 10 000 gyermek vesz részt. A KBT feladata az is, hogy azokban az iskolákban is szorgalmazza a KRESZ- oktatást, ahol az nem kötelező. Ez a fáradozás is eredménnyel járt a tanácsok és a pedagógusok segítségével. A csornai járás valamennyi községi iskolájában, a soproni járásban 12, a kapuvári járásban 6, a győri járásban 6, a mosonmagyaróvári járásiban 4 iskola 6. és 7. osztályában szerezték meg a KRESZ-oktatást. A pedagógusok társadalmi munkában vállalták a balesetmentes közlekedés szabályainak tanítását. Két nap tapasztalatai alapján Győrött nagy sikert aratott a gyermekek körében a bemutatott négy film.

25 éve - Katasztrófaelhárítás, fenyegetettség árnyékában Országos konferencia Sopronban

Fotó: Divósné Varga Henrietta

A soproni MTESZ Széchenyi téri székházában nagy érdeklődés mellett zajlott le az elmúlt napokban a II. Országos Katasztrófaelhárítási Konferencia és Szakkiállítás. A téma avatott szakértői és a minisztériumok, országos szervezetek vezető tisztviselői közül lapunk Obert Ferenctől,a Belügyminisztérium Polgári Védelmi Országos Parancsnokságának Védelmi Főigazgatósága katasztrófaelhárítási osztályvezetőjétől kért interjút. -Hazánk tervezett EU-, illetve NATO-integrációja tükrében: milyen színvonalú az ország polgári védelme, s melyek a legsürgetőbb teendők? - A NATO, az Európai Unió, az ENSZ elismeri a magyar polgári védelmet. Tekintélye mondhatni nagyobb, mint hazánkban - mondta Obert Ferenc. - Magyarország a volt szocialista országok közül azok egyike, ahol a polgári védelem valóban polgárosodott, azaz formailag is elszakadt a hadseregtől és a csak katonai jellegű feladatokra való összpontosítás kényszerétől. A szervezet átfogó, civil védelmi-oltalmazási rendszerré vált. Ami a technikai eszközöket illeti, sajnos az anyagi források hiánya miatt valóban ez jelenti a legnagyobb gondot. Tény, hogy sok érv szólt amellett, hogy a polgári jellegű veszélyhelyzetekre való felkészülés - és védekezés - érdekében el kell gondolkodnunk a korábbi, részben már elavult technikai felszereltség összetételéről. Az eszközök pótlására a pénzügyi háttér gyakran nem vagy csak részben elegendő.A mintegy ezer embert hivatásszerűen foglalkoztató szervezet működtetésére mintegy kétmilliárd forint áll rendelkezésre, s ebben benne foglaltatik a technikai felszerelések beszerzésére szánt összeg is, amely száz-százhúsz millió forint. Tekintettel arra, hogy az említett összeg rendkívül csekély, leginkább egy olyan korszerű technikai háttér megteremtésére törekszünk, amellyel széles körben biztosíthatjuk az adatbázis kezelését, az információk feldolgozását, a hozzáférés feltételeit. Végeredményben azzal, hogy a polgári védelem nyitott a társadalom felé, s össztársadalmi feladattá vált a polgári oltalmazás, nem feltétlenül a polgári védelemnél kell keresni azokat az eszközöket, amelyekkel felléphetünk a veszélyekkel szemben. Ennek ellátásában fontos szerep jut a polgároknak, a gazdálkodóknak, az üzemi szervezeteknek. Célunk, hogy a polgári védelem egy olyan adatbázissal rendelkezzen, amelynek segítségével - adott esetben, például mozgósításkor - a gazdaságból vegyen igénybe személyt, erőt, eszközt. Ezen a téren viszonylag jól állunk. - A vélt vagy valós szerb fenyegetés árnyékában miképpen készül fel a polgári védelem? - Ami az ország óvóhelyellátását illeti, kedvezőtlen a helyzet: ezekben az ország lakosságának mintegy hét százaléka helyezhető csak el. Ha területi szempontból vizsgáljuk a kérdést, különböző természeti és egyéb okoknál fogva pontosan a déli országrész ellátottsága rosszabb az országos átlagnál. Az elmúlt évek délszláv válságának fejleményeit úgy a polgári védelem, mint az ország biztonságáért felelős állami szervek nagy figyelemmel követték nyomon, s most is tudatosan készülünk a helyzetből következtethető esetleges feladatok megoldására. A korábbi esztendőkben - akár az elsötétítésre, akár a határ menti zóna esetleges kiürítésére vonatkozóan - konkrét megelőző jellegű intézkedésekre is javaslatokat tettünk. Az új fenyegetettségre való tekintettel megtörtént annak a komplex tervrendszernek a felülvizsgálata is, amelyet az elmúlt esztendőkben alkottak meg a szakemberek.Mit várhat a jövőtől a polgári védelem? - Egyelőre nem kaptunk olyan ígéreteket, hogy a polgári védelem büdzséje nagyobb lesz, mint korábban. Ennek oka, hogy a kormányzati szándék elsősorban a közbiztonság javítására irányul, így tehát nem számolunk jelentősebb eszközfejlesztéssel, de azzal igen, hogy még ebben az évben olyan műveleti, szervezési, tervezési irányítóközpontot hozhatunk létre, amely új bevetési rendszerével bármilyen - legyen az háborús fenyegetettségből eredő vagy katasztrófahelyzetből adódó - eseménynél országos és megyei szinten is hatékonyabban, rugalmasabban képes reagálni.

15 éve - Esküjük szerint: Az orvos és a természetgyógyász is az egészség visszaállításán dolgozik - Gyógyfüvek kontra pirulák?

Fotó: Divósné Varga Henrietta

Senki ne higgyen annak, aki a televízión keresztül ígér gyógyítást, s ne fizessenek ezreket ismeretlen varázsitalokért. Az engedéllyel rendelkező természetgyógyászok nyilvántartásban szerepelnek. A hagyományos orvoslás hívei sokáig kuruzslásnak tartották a természetgyógyászatot. Persze vannak is csalók, akik kihasználva az emberek hiszékenységét és az élethez való ragaszkodását tették is azért, hogy az alternatív gyógyászat híre csorbát szenvedjen. A kóklereknek ma már nem teremhetne babér, ugyanis tíz éve rendelet is született a témában. Elfogadott tevékenységek A szabályozás szerint természetgyógyászati eljárások helyettesítő tevékenységként csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazhatók. ” Magyarországon 18 természetgyógyászati módszert ismernek el gyógyítótevékenységnek. Mindegyik gyakorlásához megfelelő képesítés és rendelő is szükséges. A feltételek meglétét az ÁNTSZ ellenőrzi, és ő jogosult az engedélyek kiadására is. - Lehet-e konkurenciája a természetgyógyászat a hagyományos orvoslásnak? -ezt a kérdést tette fel a Kisalföld Hársné Unger Klára gyógyszerész-természetgyógyásznak. - Konkurencia csak az üzleti világban létezik, a gyógyításban nem. Az orvos is, a természetgyógyász is legjobb tudása szerint kell hogy szolgálja embertársát, ahogy esküjét is letette -mondta. A szakembertől azt is megtudtuk, a természetgyógyászat térhódításával valamivel kevesebb szintetikus pirula fogy a patikákban. - Az emberek ma már körültekintőbbek és nem vesznek be azonnal erős szereket. Sokan még recept nélkül kapható tablettákat sem vásárolnak, inkább gyógyteákat fogyasztanak. Ha kérik, mi, gyógyszerészek szívesen szolgálunk tanácsokkal, hiszen tananyagunkban a gyógynövényismeret is szerepelt. Úgy tapasztaljuk, noha a doktorok többsége kizárólag a hagyományos gyógyítást tanulta, mégis egyre elfogadóbbak a természetes orvoslással szemben. A természetgyógyászoknak vizsgát kell tenniük, a páciensek kérhetik az oklevél bemutatását a vizsgálat előtt, ha szeretnének meggyőződni arról, kivel is állnak szemben. Hiszen a gyógyulás egyik feltétele az, hogy a beteg bízzon a gyógyítójában.

A LEGISMERTEBB ALTERNATÍV GYÓGYMÓDOK

A természetgyógyászati rendelőkben többféle eljárással segítenek visszaállítani a páciensek testi-lelki egyensúlyát. Ezek közül legismertebb az akupunktúra, az akupresszúra, a mozgás- és masszázsterápiák, a reflexológia, a hagyományos kínai orvoslás, az életmód-tanácsadás, a kineziológia és a szemtréning eljárások. Egyre többen ismerik fel a gyógynövények, főzetek pozitív hatásait is.