Tizenhatodik alkalommal tartották meg a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál, amelynek helyszínét és megrendezését idén is Soponyán a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. biztosította. Ezen a jeles eseményen, a korábbi évekhez hasonlóan a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. főzőcsapata is képviseltette, valamint megmérette magát. A több mint 50 főzőcsapat között különféle vadhús alapanyagok kerültek kisorsolásra, majd kiosztásra a rendezők által. A Soproni Erdészet dolgozóihoz kiváló minőségű szarvashús érkezett. A nemes alapanyagból egy jól bevált recept alapján káposztás vadétel készült, amelyet a zsűri mellett a nagyközönség is dicsért. Ugyan a szarvas kategória dobogós helyeiről, valamint a nagydíjról is lecsúszott a soproni csapat, de tisztes helytállással és méltó módon képviselték a céget a rendezvényen.

Forrás: TAEG Zrt.