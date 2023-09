- A tengerimalacok Dél-Amerikából származnak, élőhelyükön is nagyobb csoportot alkotnak. Az őshonos fajtákhoz képest ők már kitenyésztettek, így méretben, színben, szőrfajtában igen különbözőek. Van köztük egyenesszőrű, kicsit torzonborzabb, amit úgy hívunk rozettás vagy épp hosszú szőrű is. Illetve létezik már kopasz is - tudtuk meg Kittitől.

Az évek során kiderült, hogy kitűnő háziállat, így sokan tartják otthon is. - Akár 5-6 évig is elélhetnek, viszont dupla annyi táplálékra van szükségük, ellenben más szőrös társaikhoz, mert rendkívül gyors az anyagcseréjük. Táplálékuk 90 százalékát a széna alkotja, amivel a fogukat is jól tudják koptatni. Tápot is adhatunk nekik, de a magos verziókat jobb kerülni, mert roncsolja a fogazatot és nehezen emésztik meg - emelte ki Gyömörei Kitti.

A tengerimalac-vonat tagjait a végállomáson finom zöldségek és gyümölcsök várták, amire azonnal rá is haraptak. -Ezzel is csínján kell bánni, ugyanis ez olyan, mint nekünk a hamburger, cukor vagy csoki. Gyorsan felszaladhat rájuk néhány plusz gramm, ami elhízáshoz vezet - figyelmeztet az állatápoló.

Van még néhány helyes tulajdonságok, például amikor nagyon boldogok, ugrálni kezdenek, amit popcornozásnak hívnak. - Nagyon okos állatok, sok mindenre meg lehet őket tanítani. Nekem is van otthon két kiskedvencem. Már tudják, ha nyitom a hűtőt vagy vágok valamilyen zöldséget, gyümölcsöt, akkor egy-két finom falat nekik is jut. Ekkor hangos visításba kezdenek, hogy jelezzék nekik is adjak belőle. Sőt már az ajtóban, a kulcszörgésre is jeleznek, hogy hozzájuk menjek először, amikor haza érek.12 féle hangot tudnak kiadni és ultrahang segítségével is képesek egymással kommunikálni - fejtette ki Gyömörei Kitti.