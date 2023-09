A régióban az újkeletű „extrém sport” már két éve akkora sikert arat, hogy idén egy nap alatt betelt a nevezési lista és több mint félszázan mérettetik meg magukat.

Tavaly is szép számmal indultak hölgy versenyzők, ezúttal az ifjúsági kategória is képviselteti magát.

A nők körében is egyre népszerűbb a rotációskapa verseny. Képünk a II. Lébény kupa – Rotációs Kapa Versenyen készült.

Fotó: Rákóczy Ádám / Forrás: Kisalföld archív



- Több mint ötvenen regisztráltak az ország minden tájáról, de érkeznek a megyéből is elszánt kaparajongók. Valamint ismét velünk lesz a Szigetközi Szatyor Vásár Lébényben - mondta el a Kisalföldnek Csengei Péter, a Lébényi Kapa Motorsport és Szabadidő Egyesület egyik tagja, aki néhány kapaőrült barátjával szervezi a helyi versenyt.

A kapaőrült csapat rendszeresen jár az országos megmérettetésekre - augusztus végén a Sárosdi Kapa Kupán már bemelegítettek - így rutinjuk a feladatok kitalálásában is előnyt jelent.

-A versenyzőknek idén is gyorsasági és ügyességi feladatokat is teljesíteniük kell. A féktelen hajtás mellett vicces feladatokat is kitaláltunk, ami azért a leggyorsabbakat is próbára teheti - tette hozzá Péter.

Idén először az ifjúság is képviselteti magát a paraszt forma 1-en. Képünk a II. Lébény kupa – Rotációs Kapa Versenyen készült.

Fotó: Rákóczy Ádám / Forrás: Kisalföld archív

A rotakapák találkozóján nagy szerepet kap évről évre a kinézet is, vannak igencsak elszánt sufnituningosok, akiknek a csak a képzelete szab határt. - Mindenkinek a saját stílusán, fantáziáján múlik, hogy mit hoz ki a gépéből. Az egyik csapattagunk például a 300 című filmből ismert gladiátorszekérhez hasonlóan építette meg a járgányát és ő maga is harci díszbe bújt - emlékezett vissza Stergerits Ferenc, aki rotakapa vonattal érkezik minden évben.