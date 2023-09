- Az étterem és panzió mellé a család szeretet volna még többet adni és megmutatni a környezetből, a helyi sajátosságokból, így a vendéglátó egység mögött saját gazdaságot is működtetünk 10 hektáron - kezdte portálunknak Hankóné Kapl Tímea, miközben körbevezetett a népes állatseregnek is otthont adó tanyán.

A családi vállalkozást apró lépésekben építették tovább az elmúlt több mint két évtizedben. - Először egy faházzal bővítettük a fogadó főépületét, amiből később wellness részleget lett. Itt helyet kapott a pezsgőfürdő mellett finn szauna, gyerekeknek játszószoba, csocsó, pingpong is. A masszázsszoba mellett pedig egy kisebb fitnesz sarkot is kialakítottunk - tette hozzá Tímea.

A bértartás mellett, rendszeresen lovagoltatnak is. Ottjártunkkor Bokány Máté lovasoktató Visy Laurát edzette.

Fotó: Rákóczy Ádám

Ezt a részt a járványidőszak alatt fedett, melegvizes medencével bővítették, hogy tovább fokozzák a wellness élményt. - Az évek alatt a fogadó és panzió épülete mögött egy rendezvénytermet is felépítettünk, ahol legtöbbször családi, baráti, céges eseményeket tartunk, illetve népszerű a házasulandó párok körében is. Amellett néhány éve megépült a fedett bográcsozós részünk is, ahol 70 embert is tudunk fogadni. Évről-évre nagy sikerrel szervezünk itt disznóvágásokat, hogy őrizzük ennek hagyományát, illetve hogy megmutassuk a vidéki és helyi ízeket finomságokat az erre járó vendégeknek - sorolta Hankóné Kapl Tímea, aki férjével és annak szüleivel, valamint testvérének családjával igazgatja az egyre fejlődő gazdaságot.

Mégis úgy érzik a nagy áttörést néhány éve érték el, amikor is elindították a családban a kistermelői vonalat. - Nem is volt választásunk, ahhoz, hogy fenn tudjuk tartani a létesítményt a járványidőszak alatt. Először ötszáz tyúkkal kezdtük, majd kétezerre növeltük az állományt. Mára 4000 tojót tartunk és látjuk el a környéket, valamint a megyeszékhelyt friss, házi tojással. A férjem és apósom nagy álma vált valóra a húsfeldolgozó megépítésével. Így nem csak az éttermet és a családot, de másokat is el tudunk látni a Hankó féle házi termékekkel. Igyekszünk mindent feldolgozni, ami itt megterem. Szörpöt, lekvárt, májkrémet, füstölt húsárukat is készítünk. Ami pedig a kertben és a fólia alatt megterem, azt frissen a vendégek asztalára tehetjük, illetve feldolgozhatjuk, valamint eltehetjük télire - fejtette ki Tímea.

Mivel lovas család hírében állnak, így nem csoda, hogy a legkisebbek is beleolvadtak ebbe a környezetbe. -Ahogy nőnek a gyerekeink, egyre intenzívebben veszik ki a részüket a lovas sportokból is. Mi azzal igyekszünk a legjobban támogatni őket, hogy ennek a háttérországát megteremtjük és ha már nekik biztosítjuk, miért ne tehetnénk meg másoknak is? Régebben is tartottuk a lovardában lovakat, de tavaly kezdtünk el rá nagyobb hangsúlyt fektetni. Felújítottuk az istállót, valamint a fedeles lovardát, ami korábban csak tüzelőanyagtárolóként üzemelt. Megnyitottuk a bértartási lehetőséget, illetve a hozzánk látogatók is nyeregbe pattanhatnak, legyenek akár kezdők, vagy profik - emelte ki Hankóné Kapl Tímea.

A vendégek nagy kedvence a lovaskocsis program. Ifjabb Hankó Zoltán fél napos túrákat is szervez a környéken, a résztvevők ellátogathatnak vízimalmok földjére, Pápateszérre, ahol helyi kemencés ételeket is kóstolhatnak. A malomlátogatás után pedig kihagyhatatlan az egykori gróf Eszterházy fürdő.