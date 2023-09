- Az akadémiaévnek talán az egyik legmeghatóbb napja, amikor a fogadalmat tett, elsőéves óvopedagógus hallgatók előtt adhatjuk át az emlékdiplomákat. Az idén azért is különleges, mert gránit diplomával is köszönthetünk pedagógusokat - kezdte dr. Varga László dékán. - Több évtizedes pedagógiai munkát próbálunk meg elismerni a legnagyobb hálával és szeretettel. Olyan óvopedagógus nemzedék előtt állunk, akik vállalták a hivatást az ezzel együtt járó örömöket, olykor nehézségeket, példát és utat mutattak és utat mutatnak a mai napon az elsőéves pedagógus jelöltek előtt is - tette hozzá. - És hogy miért fontos az óvópedagógusok munkája? - Azért, mert az első nyolc esztendő az egyik legkritikusabb és legfontosabb az ember életében, nagyon sok minden ebben az időszakban dől el. Azt mondjuk, hogy az óvodás évek az attitűd formálás időszaka, ekkor alakítjuk ki a helyes szokásrendszereket és ekkor sajátítják el a gyermekek azokat a képességeket és kézségeket, amelyek az életüket végigkísérik. Végezetül hozzátette, hogy az idei évben az óvodapedagógus képzés mérföldkőhöz érkezett, hiszen az idén százhuszonöt éve, hogy megkezdődött Sopronban.

A rendezvény során ünnepélyes keretek között vehette át címzetes egyetemi docensi kitüntetését dr. Balatoni Katalin néptáncpedagógus, neveléstudományi kutató, az Így tedd rá program létrehozója, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar óraadója. Az Emlékdiploma-átadó Ünnepséget a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorlóóvoda gyermekeinek műsora és a végzős óvodapedagógus hallgatók moldvai csángó népdal feldolgozása tette emlékezetessé.