Szeptember hónap az iskolakezdés mellett a szüret ideje is. Hazánknak talán nincs is olyan szeglete, ahol ne lehetne szőlőt termeszteni és bort termelni. Tájaink és településeink életében meghatározó az évenként beköszönő szüreti időszak, mely amellett, hogy fontos mezőgazdasági tevékenység, jelentős kultúrtörténeti vonatkozásokkal is rendelkezik.

Az első beszélgetés keretében Dr. Stumpf István volt alkotmánybíró, a Széchenyi István Egyetem professzora és Kovács Zoltán, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének vezetője beszélgettek a hazai borászképzés előtt álló kihívásokról és feladatokról, valamint a hazai borászatok fejlesztési lehetőségeiről. A következő előadás résztvevői Gere Andrea villányi borász, a Grapelove márka tulajdonosa, illetve Babarczi Zsuzsanna, a Barbarczi Pincészet borásza voltak, akik a borász szakmában betöltött női szerepekről beszélgettek. Az utolsó pódiumbeszélgetés történelmi vizekre kalauzolta a vendégeket. Dr. Dénesi Tamás, a Pannonhalmi Főapátság Levéltárának igazgatója, valamint Dr. Nemes Gábor, a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ igazgatója beszélgettek az elmúlt századok egyházi- és szerzetesi birtokain működő szőlészeti és borászati tendenciákról.

Mindhárom beszélgetés résztvevői kiemelték, hogy hazánk a jelentős borászati országok közé tartozik, ám országunk méreteiből fakadóan számunkra a minőségre és kevésbé a mennyiségre kell a termelés esetében a hangsúlyt fektetni. A hazai borászatok szempontjából létfontosságú az innovációs képességek fejlesztése, hogy az európai- és a világpiacon a magyar termékek valóban meg tudják állni a helyüket. Nagyon fontos a hazai borászati szakember-képzés folyamatos fejlesztése, illetve a szakmába a nők egyre nagyobb arányú becsatlakozása. Összességében a földrajzi adottságok, a szaktudás, a kultúra mind adottak a sikeres és impulzív hazai szőlészet és borászat megteremtéséhez, a mi feladatunk, hogy e javakat megfelelően alkalmazzuk és koordináljuk.