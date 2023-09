Magyar ember kezében az ostor nem csak terelőeszköz, hanem fegyver is. Egy gyakorlott betyár pontos ostorsuhintással még a kézben tartott rövid gallyat is ketté tudja szelni. A mai napig sokan éltetik ezeket a hagyományokat, köztük a lázi Bodóczki család.

– Tíz évvel foglalkozunk hagyomány éltetéssel. Azért az éltetés szót használjuk, mert a őseink által ránk hagyott értékeket nem csak múzeumokban kell őrizni, hanem át is kell élni őket – mondta le Bodóczki Anita.

– A múlt értékei iránt érzet tisztelet a nagyszüleinkről maradt ránk és a mi példánkat látva a gyermekeink is tovább viszik ezt. Három lányunk közül a legidősebb 22 éves, fafaragással foglalkozik, a középső 18 éves és a mai napon részt vett a csergetésben is emellett pedig hímzéssel és fonással is foglalkozik, a legifjabb kilencéves pedig gyöngyöt fűz. Korábban a celldömölki egyesületnek is alapító tagjai voltunk, valamint számos hasonló rendezvényen veszünk részt. Úgy tapasztaljuk virágkorukat élik az ilyen események, az emberek szeretnék újra felfedezni hagyományaikat. A keleti országészben számos ilyen rendezvény van, de a Dunántúlon eddig nem nagyon voltak ilyen események.

Már az esemény nevében sem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezzel hagyományt teremteni. A rossz idő ellenére várakozásinkon felüli látogatószám érkezett valamint több mint húsz betyár is részt vesz a találkozón, az ország minden részéből. A betyár közösséghez való tartozást ma is szigorú szabályokhoz kötött. Ilyen az őszinteség, az összetartás, segítőkészség, hagyománytisztelet, csak azokat fogadják be akik ezeket elfogadják. Az adott szó legalább ilyen fontos a betyároknak, így nem számított a rossz idő és az eső.

A betyárok mellett lovashagyományőrzők és kézművesek is érkeztek az eseményre, mely igazi közösségi ünnep volt, melynek megszervezésében az önkormányzat és a Bodóczki család mellett rengeteg helyi lakos is részt vett.