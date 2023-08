Bársony Péter, a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület elnöke elárulta, a drónozás olyan, mintha a Forma1-ben a pilóta nem csak vezetne, de maga építené és programozná a járművét, sőt, esetenként még maga tervezné és nyomtatná az alkatrészeit is - egy komplett istálló egy-egy versenyző. Így tehát messze nem elég jól teljesítenie a kontrollerrel.

Elmondta, hogy a drón-reptetés egy fiatal sport – 2015-ben kezdődtek a magyar versenyek – és elég pénzigényes is, belekezdeni nagyjából egy milliós tétel. Elsősorban a Hungaroring a bázisuk, mert ott tárolni is tudják a versenyhez szükséges eszközöket és a légtér is távol van a lakott területtől, így könnyű megfelelni a biztonsági előírásoknak. Véleménye szerint Győrben sem lenne lehetetlen ezt az egyelőre ideiglenesen felállított mostani pályát tartósan fenntartani. - Mire ezek a fiatalok befejezik a gimit és továbbmennek egyetemre, sokszor már többet tudnak az elektronikáról, mint az ott tanítók. És nagyon kitartónak kell lenni. A világ élvonalában ötven száz akkumulátorokat is mennek naponta, azaz három-négy órás gyakorlásokat végeznek téli időszakban, amikor pedig nem lehet repülni, akkor szimulátorral. De a közösség nagyon befogadó, szívesen adják át a tudást, cserélnek információt és avatnak be a műhelytitkokba.

Pawelos, azaz Pawel Laszczak a legesélyesebbnek mondott lengyel versenyző elmondta, száznegyven kilométer per órás átlagsebességet ért el a pályán, ami azt jelenti, hogy időnként száznyolcvan, vagy akár kétszáz is lehetett a drónja sebessége. A pályát 12,9 másodperc alatt repüli végig a pályát, társai pedig nem század, hanem két egész másodperccel lemaradva követték ottjártunkkor. Ennek ellenére a félelem minden nyoma nélkül, kedvesen adta drónját kíváncsi gyerekkezekbe is.

Vasárnap délután lesz a nemzetközi mezőny és a magyar bajnokság eredményhirdetése, így még érdemes kilátogatni a győri Aranypartra!