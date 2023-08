A Széchenyi István Egyetem és a tatabányai Edutus Egyetem szervezésében, a Cloud for Intelligent Airplace Zrt., valamint a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület szakmai közreműködésével rendezik meg a Drone Racing World Cup Hungary 2023 nemzetközi versenyt. Dr. Palkovics László, a Magyarországi Drón Koalíció elnöke, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a megnyitón hangsúlyozta: ezek a megmérettetések arra is jók, hogy megmutassuk mire is képesek ezek az eszközök, és hogy milyen lehetőségeket hordoznak magukban.