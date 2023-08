A gumó az emberekre mérgező, a vaddisznónak azonban fontos tápláléka. Erre utalnak népi elnevezései is, mint disznórépa, disznókenyér, kunalma.

– Sopron környékén az 1900-as évek elején a gyűjtés és az erdei legeltetés miatt megritkult az állomány. A Dunántúli Turista Egyesület soproni csoportja azonban egyedülálló módon, 1933-ban kezdeményezte a ciklámen helyi jogi védelmét. A javaslat itt nem állt meg, kiterjesztették több más fajra is, mint például a gyöngy- virágra és a papucskosborra is. A faj végül 1942-ben kapott hivatalosan országos védelmet – mondta el a szakember. Hozzátette, hogy a húsz ciklámenfaj közül a Washingtoni Egyezmény (a veszélyeztetett, vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozza) kizárólag a szobaciklámen kereskedelmi forgalmazását engedi, ezért az erdőben sétálók az erdei cikláment ne ássák ki és ne vigyék el. Jelenleg is természetvédelmi oltalom alatt áll, pénzben kifejezett értéke 10.000 forint.