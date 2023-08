Szombaton rendezték meg a XX. Nagybajcsi Nemzetközi Pörköltfőző versenyt és Falunapot a helyi sportpályán. A pörköltfőző versenyre számos csapat nevezett, a megmérettetésre Szlovákiából is érkeztek. A gyerekeket egész nap szórakoztató programok várták, és futóversenyt is szerveztek számukra. Délután a jó hangulatról a Bowly Roll gondoskodott. A polgármesteri elismerések átadása után az Airforce1, és a Victory Dance táncbemutatóját is megnézhették a résztvevők, majd a Sihell Ferry-Henna duó is hatalmas tapsot kapott. A falunapot DJ Dominique, és DJ Mentee fergeteges bulija zárta.