A kimlei kötődésű Tóth László alkotásaiból nyílt kiállítás a helyi művelődési házban.

– A kiállításon olyan alkotás is látható, amit még 1961-ben készítettem. Bár vonzott a festészet, végül mérnökként végeztem. Az alkotástól nem szakadtam el, sokféle technikával dolgozom, grafikák mellett olajjal, de az utóbbi időben temperával és akrillal is festek – avatott be Tóth László, akinek művei augusztus 21-ig láthatóak Kimlén.