Éjjeli szellőztetés, nappali árnyékolás

Sötéttel. Sötétítünk és locsolunk – mondja Vitéz Péterné a Szigetből. Rövidke beszélgetésünk alatt, még engem is árnyékba állít – Én már attól rosszul vagyok, hogy magát ott látom a napon. Érszűkületes vagyok, vigyázni kell a nagyon, nehezen is bírom. Tudom sok vizet kéne inni, de kinek kell, amikor már érzi, hogy ott lötyög a gyomrában. Nem tudunk védekezni eléggé unokahúgom Adyvárosban lakik egy panelban, azt mondja meg kell őrülni, Kevertetik a levegőt ventilátorokkal, de hiába. Nálam azért még csak 25 fok van a lakásban, de éjjel sem igen hűlt le, hiába volt minden nyitva. Zuhanyozás is csak pillanatig frissít, aztán máris veri az embert a víz. A hideg ellen csak hagyján, felöltözik az ember, de a meleg ellen nem lehet védekezni. –mondja kezeit széttárva.

Képünkön Vitéz Péterné.

Fotó: Bella Violetta

Medencepart

Varga Ferenc a plázába húzódva várta épp párját, Nádorvárosban a víztoronyhoz közel laknak. – Többek között úgy védem magam, hogy eljövök ide, ahol hűvös van. Egész éjszaka szellőztetek. Ilyenkor pedig becsukom az ablakokat, leengedem a redőnyöket. De ha tehetjük elmegyünk wellnessezni.

Azt mondja fiatalabb korában még szívesen ment élővízbe is, de most már inkább csak medencébe. Bevált célpontok között szerepel Miskolctapolca, Zalakaros, Csokonyavisonta, Parádfürdő.

Van nála innivaló, azt mondja számára természetes, hogy vigyáz arra, hogy napi 3 liter folyadékot megigyon. – Cukorbeteg vagyok, inzulinos, nekünk különösen oda kell figyelni többek között arra is, hogy meglegyen a folyadék. De nyáron az inzulin is másképp hat, mint mondjuk télen. Ilyenkor nagy melegben van olyan, hogy hirtelen leesik a vércukorszint.

Azt mondja, eljár minden szűrővizsgálatra, és hisz a megelőzésben. – Én még élni szeretnék. Hetven felett vagyok, de próbálom magamat rendben tartani.

Varga Ferenc

Fotó: Bella Violetta

Ventillátor, sok folyadék

Szabó Hajnalka a Bercsényi liget játszóterén vigyázza két kislányát, amíg ők csúszdáznak és bújócskáznak. Azt mondja, ötven faktoros krémmel keni őket, de a kalapot egyik sem tűri meg magán. – Azért szoktam velük ilyen korán jönni, amikor még nincs a nagy meleg, délután pedig maradunk bent a lakásban: ventilátor, sok folyadék. Légkondink ugyan van, de nem nagyon használjuk a picik miatt, nehogy begyulladjon fülük, vagy szemük.

Hajnalka pedig maga is megérzi a nagy meleget, a 37. hétben jár, várja harmadik gyermekét, ahogy a picik elárulják, ő is kislány lesz. – Mostmár nagyon dagad a lábam és el se múlik éjszaka sem. Aludni sem tudok már annyira. De így délelőtt még egész jól megvagyunk, aztán a hűvösbe bújunk.

Vízes kendő és sópótlás

Földiné Nagy Judit, tizennégyszeres magyar bajnok, hosszútávfutó atléta tud egyet s mást az extrém körülményekről, és arról hogy a sportolók hogyan vészelik át az ilyen hőséget. Míg vannak sportolók, akik ilyenkor hosszúujjú-hosszúszárú, de specilális UV szűrős ruhákat választanak, ő azt mondja, inkább a kivetkőzős típus. – Szellős, rövid top és rövidgatya. Már azért nem megyek azért ki nagy melegben, csak reggel és este. Nekem az a trükköm, hogy egy kendőt, vagy férfizsebkendőt bevizezek, a kezemre, vagy a nyakamba kötöm, azzal törölgetem magam, ha kúttal, csappal találkozom, újravizezem. Férjem ugyanezt szárazban szereti.

A futóboltban mutatja a sapkákat, van aki jeget tesz alá, vagy bevizezi, de már az is fontos hogy kicsit árnyékol. Azt meséli, szokott lenni olyan modell, mint a légiósoké, ami kis kendővel védi a tarkót, de ilyet bárki eszkábálhat otthon is.