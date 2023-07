Nyolc csapat, a Nyárligeti Ivásznik, a Szentjánosi Német Kolbászkák, Szlovákiából a Robi Team, a Szárföldi Kemence Barátok, Himodi Bicskások, Mosonmagyaróvárról a Kopasz és Bandája, egy hódmezővásárhelyi csoport, valamint a kapuvári ÍzvadÁszok örvendeztették meg ételeikkel a búcsúba érkezőket.

Magyar László, az ÍzvadÁszok vezetője elmondta: – Szerettük volna elhozni Kapuvárra más tájegységek ételeit. Több csapatnak volt kötődése ahhoz a nemzethez, aminek az ételét készítette. A Himodi Bicskások erdélyi tárkonyos tokányát valóban Erdélyből származó résztvevő készítette. Minden csapatot elismerésképpen kitartó munkájáért kupával és oklevéllel ajándékoztunk meg.

Az ételt támogató kóstolójeggyel osztottuk szét, a befolyt összegből szeretnénk egy nyárbúcsúztatót tartani a rászoruló gyerekeknek – mondta el a Szabadtűzi Lovagrend nyugat-dunántúli főkapitánya.

Németh István, a Szárföldi Kemence Barátok vezetője, aki társaival tavaly is részt vett az eseményen, arról számolt be, hogy nagyon jól érezték magukat a már összerázódott csapatban. Idén örmény fűszeres csirkecombbal készültek, és jövőre is szívesen jönnek a rendezvényre. Olyan ételek készültek még, mint csülkös pacalpörkölt, füstölt csülökre ültetett szárma, pjeskavica & smokvica, sertéspörkölt juhtúrós sztrapacskával, sváb májleves és thai csirkemell.