A dióburok-fúrólégy elleni permetezést a tömeges rajzás idején kell elvégezni. Nagycenkről és Barbacsról is jelezték a kerttulajdonosok, hogy a lombkoronára helyezett sárga ragacsos lapokon nagy számban megjelentek a csíkos hátú legyek. Vélhetően hasonló a helyzet a környék más településein is, és a korábbi évek tapasztalatai is azt mutatták, hogy július utolsó hetében érkezik el az első permetezés ideje – hívja fel a figyelmet a védekezésre dr. Varga Mária.

A növényvédelmi szakember évek óta eredményes kísérletet folytat Sopronban és környékén a diófák megmentése érdekében. Már tavaly is hasznos tanácsokkal látta el a Kisalföld olvasóit és így tesz idén is.

A sűrű állományú Combi-Protec csalianyag, valamint Mospilan rovarölő szer együttes használatát javasolja. Pár nappal ezelőtt a nagycenki Blay Zoltán bemutatta az alkalmazását.

Fontos, hogy permetezéskor nem kell elérni a lombozat csúcsát, elegendő egyharmad magasságig spriccelni, az illat- anyagra úgyis lejönnek a legyek és a rovarölő szer hatására elpusztulnak. Zoltán egy kis, ötliteres kézi permetezőt használ, aminek kiveszi a szórófejét és nem porlasztva, hanem csak bespriccelve viszi fel a fákra az anyagot.