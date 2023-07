– A falunapunkon két tartósan beteg gyermeknek, Alizkának és Dorottyának szeretnénk segíteni a gyógyulásukban. Ezt olyan formában tennénk, hogy licitre bocsátjuk azokat a felajánlásokat, amiket a támogatóinktól kaptunk. Mintegy 24 ajándéktárgy és sportrelikvia vár új gazdára. A „Gyalóka Község Önkormányzata” Facebook-oldalunkon már megkezdődött a licitálás, ami július 12-én 17 óráig tart.

Vannak például dedikált sportmezek, sporteszközök, játékok, mandala, díszdobozos borok, vitaminok és sok más hasznos dolog. Érdemes felkeresni a Facebook-oldalt és megtenni az ajánlatot – invitált licitálásra Varga Tamás polgármester.

Egyik kislány sem gyalókai, Kása Aliz szakonyi, Daróczy Dorottya pedig kópházi illetékességű, mégis sokan szívükön viselik sorsukat.

Varga Tamás Aliz és Dorottya fotójával. Azt kéri, aki teheti, licitáljon a felajánlott tárgyakra.

Fotó: Szalay Károly

– Alizka a körzeti megbízottunk lánya, Dorottyát és a családját pedig régóta ismerem. Tudom, milyen az állapotuk és azt is, hogy nagyon megérdemlik a támogatást – tette hozzá a fiatal faluvezető, aki három éve tölti be a 85 fős Gyalóka polgármesteri tisztét.

– Tavaly felvetettem a testületnek, hogy rendezzünk egy jótékonysági falunapot, mert korábban alig volt közösségi rendezvény a településen. Azonnal igent mondtak rá. Akkor is a két kislányt segítettük. Jól sikerült a program, több mint négyszázan vettek rajta részt, így nem volt kérdés, hogy idén is megrendezzük – mondta lelkesen.

A program veterán motorosok és autósok felvonulásával kezdődik. Sokan jönnek a környékről és Ausztriából is, hiszen a polgármester a határ túloldalán dolgozik, ottani ismerőseit is mozgósította, ajándékok is érkeztek tőlük.

– Délután két órakor lesz a gyülekező a Majorság Kft. telephelyén, ahol az egész rendezvényt szervezzük. Innen indul a veterán járművek felvonulása fél háromkor Csepregre, ahonnan két óra múlva érkeznek vissza, akkor lesz az ünnepélyes megnyitó. Több zenei programmal készültünk, itt lesz a Big Mouse Band, a Kredenc együttes, a Két Zsivány élő nagy koncertet ad, az esti hangulatról pedig a Zene Zoli Music gondoskodik. A gyermekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés és lufihajtogatás várja. Lesz vacsora, büfé és termelői piac is – sorolta Varga Tamás. A falunapon adják át a két családnak a licitből befolyt összeget, ami a gyermekek fejlesztését, terápiáját szolgálja.