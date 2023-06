A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra figyelmeztet:

a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.

– Az elmúlt két évhez hasonlóan ismételt nagy hőség sorozat várható. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem nagyon megy le 20-21 fok alá– mondta dr. Schmidt Péter Győrben rendelő gyermek háziorvos.

– Ha egy mód van rá, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, a többi időszakban is valamilyen fejfedő viselése javasolt. Nagyon fontos a napszemüveg használata is. Mindig beszélünk arról is, hogy a nagy melegben a kiszáradás veszélye fenyegeti különösen a csecsemőket és az időseket. Mindig legyen készenlétben szénsavmentes ásványvíz.

A szűlőknek különösen oda kell figyelni a csecsemőkre, mert nem tudják megmondani, milyen panaszaik vannak. Ha nagyon meleg van, vizes ruhával be lehet borítani a kisgyermek homlokát, testét. Jó ha van kéznél láz és fájdalomcsillapító, mert sajnos előfordulhat napszúrás, ami erős fejfájással, hányingerrel, lázzal járhat. Ha megtörténik, lesötétített szobában, pihentessük a beteget, homlokát borítsuk be és adjunk láz vagy fájdalom csillapítót.

A gógyszertárban kérjünk tanácsot, milyen napvédőt használjunk, mert vannak hatékony és kevésbé hatékony készítmények. A melegben sok helyen használnak klímát. Ne állítsuk azonban túl hidegre a hőmérsékletet, mert megfázást, fejfájást, homlok és arcüreg gyulladást okozhat – tanácsolta a doktor úr.