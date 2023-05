A konferencián előadást tartott dr. Bartolits István, az NMHH Technológiaelemző Főosztályának vezetője, aki elmondta: a távközlési rendszerek fejlődésével egyre összetettebb hálózatok jönnek létre, ez pedig jelentősen növeli a hibabehatárolás, a hibaelhárítás költségeit is. A mesterséges intelligencia távközlési alkalmazásai választ adhatnak ezekre a problémákra és a megnövekedett ügyfélforgalom kezelésében is új megoldásokat jelenhetnek. ez pedig jelentősen csökkentheti majd a szolgáltatáskiesések számát, hosszát is.

Az eseményen osztották ki a Dr. Magyari Endre-díjakat is; amit idén dr. Csorba Imre László, a hatóság korábbi munkatársa és Farkas Zoltán, az NMHH miskolci hatósági irodájának vezetője kapták.

Farkas Zoltán több mint 30 éve dolgozik a hatóságnál. Fontos szerepet vállalt NMHH több informatikai rendszerének fejlesztésében, köztük az elektronikus hírközlés-nyilvántartást és -engedélyezést megvalósító Hír-Közmű projektben is. Dr. Csorba Imre László négy évtizeden át dolgozott a távközlési iparágban, ebből húsz évet az NMHH jogelődjenél. Ezalatt folyamatosan jelentek meg szakmai publikációi, több szakkönyv megírásában közreműködött. Munkásságával nagyban hozzájárult a magyar hírközlési piac szabályozásának fejlesztéséhez.