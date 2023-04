Az Ízvadászok az évet rendszerint vízkeresztkor kezdik szeretetfőzéssel. Ahogy Magyar László egyesületi elnök fogalmaz, az év végi ünnepek elmúltával érezhetően nagy az igény a jótékonysági megmozdulásokra, és az általuk, valamint a jótevők által működtetett és fenntartott szeretetládájuknál is nagy a forgalom az év kezdetén. Hagyomány az is, hogy húsvétkor főznek. Ezúttal is sátor mutatta a Kerékpáros Centrumnál, hol várják finom falatokkal a résztvevőket.

– Szerettük volna színesíteni családi programokkal a főzést, örömíjászkodással, quadozással, tojáskereséssel. Az időjárás sajnos nem a legjobb. Sok barátunk van, akik a térségből aktív részt vállalnak a főzésben. Legtöbbjük tagja már a Szabadtűzi lovagrendnek – mondta Magyar László.