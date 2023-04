A Soproni Madármentő Alapítvány évek óta kampányol amellett, hogy ne vegyünk felelőtlenül húsvétkor ajándékba élő nyulat.

– Fontosnak tartjuk, hogy néhány tévhitet eloszlassunk a nyúltartással kapcsolatban, mivel a kidobott, megunt „húsvéti nyuszik” Sopron környékéről nagyrészt alapítványunknál kötnek ki, többnyire betegen. – A nyúl nem húsvéti móka, akár 10–12 évnyi felelősség. Tartása nagy anyagi vonzattal jár, napi több óra törődést igényel. Nem elég egy hörcsögketrecben tartani magokon, salátán és sárgarépán. Éjszakai állat, így ha nem foglalkoznak vele eleget, felébreszti a gazdit az álmából – sorolta a soproni alapítvány.

– Nem tájékozódnak az emberek nyúlvásárlás előtt, hogy mivel is jár mindez. Sokan szaporítókat támogatnak a tájékozatlanságukkal, pedig nálunk is többen várják, hogy örökbe fogadják őket – emelték ki az állatvédők.

"A nyúl nem húsvéti móka"

A húsvét közeledtével sokan döntenek úgy, hogy élő nyulat vásárolnak házi kedvencnek, azonban a tartása komoly felelősséggel jár. Háziállat vásárlása előtt – ünneptől függetlenül – legyünk körültekintők.

Dr. Vojtilla Zsuzsanna egzotikus állatok gyógyászatával foglalkozó szakorvoshoz nap mint nap érkeznek ellátásra szoruló nyulak a Szigetközi Állatgyógyászati Központba. Győr környékén sokan csak nyuszis rendelőként ismerik őket, ugyanis kevés szakember foglalkozik kifejezetten ezzel az állatfajjal. – Ezt a kedves titulust és bizalmat a gazdiktól kaptuk. Örülünk, hogy sok nyúltartó érkezik hozzánk, viszont nem lehet elégszer hangsúlyozni a felelős állattartást – mondta dr. Vojtilla Zsuzsanna.

– Sajnos húsvétkor mindig akadnak páran, akik élő állatot vesznek ajándékba az ünnepekre. Viszont látjuk a fejlődést, hogy egyre többen választanak körültekintőbben házi kedvencet. Az első állatorvosi vizitkor tájékoztatóval engedjük el őket, hiszen az a célunk, hogy minél jobb élete legyen a nyuszinak – tette hozzá.

Az egzotikus állatok gyógyászatával foglalkozó szakorvos szerint nem tanácsos első kedvencnek nyulat választani. Amellett, hogy haladó gazdiknak ajánlott, fontos tudni, hogy az egyik legérzékenyebb állat. Ha nagyon ragaszkodunk az elképzeléshez, inkább válasszunk – főleg gyerek mellé – kutyát vagy macskát.

Dr. Vojtilla Zsuzsanna szakorvos

Fotós: Rákóczy Ádám

A nyúl hiperérzékeny állat

– A nyúl prédaállatból lett házi kedvenc. Ebben van óriási különbség a kutyához vagy a macskához képest. Sétáltatni úgy, mint a kutyát, nem kell, viszont a nyuszi is szeret mozogni és fontos is neki. A bélműködéséhez elengedhetetlen. Ha egy ketrecben kell leélni az életét, nem lesz boldog. Amikor otthon vagyunk, engedjük ki szaladgálni, egy kicsit játsszunk, foglalkozzunk vele. Igényli a simogatást, amit bújással honorál. Viszont szem előtt kell tartani, hogy olyan, mint a hímes tojás, hiperérzékeny – emelte ki dr. Vojtilla Zsuzsanna.

– A nyulaknak az oltás nem kötelező, de melegen ajánlott és jó, ha időnként megmutatjuk állatorvosnak, mert tünetrejtők. Sokszor sírva jönnek a gazdik, hogy nem vették észre, hogy valami baja van a kedvencüknek. A fogászati és az emésztési problémák a leggyakoribbak – sorolta az állatorvos.

– Évek óta hagyomány a rendelőnkben, hogy húsvét közeledtével fotós játékra invitáljuk a nyuszis gazdikat a közösségi oldalunkon. Idén is várjuk a vicces és cuki fényképeket a pályázatra. Ilyenkor jó látni, hogy nemcsak pár hónapos kiskedvencek vannak, hanem középkorú, 6–7–8 évesek is. A problémák, betegségek miatt viszont sajnos ritkább, hogy idős nyúllal találkozunk – fejtette ki dr. Vojtilla Zsuzsanna.

A nyuszisimogatók nem az állatot szolgálják

Válint-Adamecz Alexandra kisállat-fizioterápiával, -rehabilitációval foglalkozik Győrben, nyulakra specializálódva.

– Kiskorom óta van nyuszim. Amikor azt tapasztaltam, hogy kevés szakember foglalkozik speciálisan velük, elkezdtem képezni magam. Ma már nemcsak mentem a nyulakat, de szakemberként segítem is őket – mondta el Alexandra.

– Elterjedtek a nyuszisimogatók és a háztáji nyúltartás, ami szerintem nem az állatot szolgálja. Célom, hogy ez a szemlélet megváltozzon, de néha lehetetlen küldetésnek tűnik. Rengeteg házi kedvencnek vásárolt füles kerül az utcára húsvét után. Néhány éve a férjem is talált egy kedvencnek tenyésztett törpenyulat és kétségbeesve hívott, hogy mitévő legyen. Az utcán nem élte volna túl, így befogadtuk és azóta családtagként szeretjüt Zümit – osztotta meg tapasztalatait a győri kisállat-fizioterapeuta.

– Először azt hittem, elszökött a gazdijától, de végül nem jelentkezett érte senki. Rengeteget költöttünk arra, hogy egészséges legyen, a nyúltartás nem olcsó. Érdemesebb tenyésztőtől választani, még ha drágább is, mert a szaporítók gyakran beteg állatot adnak el, ami később többe fog kerülni – figyelmeztet Alexandra.