A polgárőrmozgalomban végzett tevékenységéért kapta az elismerést Lukácsné Rajczi Zsuzsanna, melyet az Országos Polgárőr Szövetség ünnepségén vehetett át.

– Megtiszteltetés, hogy méltónak találtak az Év Polgárőr Pedagógusa díjra – kezdte a kónyi általános iskola igazgatónője, majd folytatta: – Úgy tekintek erre az elismerésre, mint amit a polgárőrség és az iskola együtt, közösen, egymással megosztva kapott – fogalmazott.

A Kónyi Polgárőr Egyesületre mint egyfajta biztos pontra tekint a tanulók életében, hogy miért, azt is kifejtette: – Tanévkezdéskor több héten keresztül vigyázzák mindkét iskolaépületünket, biztosítják a kültéri rendezvényeink helyszínét, segítik a gyerekeket a biztonságos közlekedésben. Az osztálykirándulások alkalmával velünk kerékpároznak, így biztosítva az útvonalat. A hagyományos családi napunkon pedig senki nem tud annyi és olyan finom palacsintát sütni, mint az egyesület tagjai Csányi Gáborné Lívia vezetésével – jegyezte meg mosolyogva az igazgatónő. Az utánpótlás kérdése minden egyesületnél nehézkes, de a kónyi iskola ebben is együttműködő: – Fontos feladatunknak tartjuk az utánpótlás biztosítását az egyesületbe. Ennek érdekében sikeres polgárőrszakkört szerveztünk az iskolánkban, amelyen tanulóink megismerhették a rendőrség és a katasztrófavédők munkáját. Olyan témákról is szó volt, mint az idősekre való odafigyelés, környezetünk megóvása vagy az iskolatársak védelme – sorolta Lukácsné Rajczi Zsuzsanna.

Fotós: Kustor Réka

A kónyi iskola diákjai rendszeres szereplői a Kapuvári Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyeknek. A legutóbbi versenyen 12 csapatból az ötödik helyet szerezték meg.

– Jövőbeni terveinkről, elképzeléseinkről folyamatos az egyeztetés Csányi Gábor helyi és Funk József vármegyei elnökökkel. Az iskola és a polgárőrség célja közös példát mutatni diákjainknak, hogy a helyi társadalom biztonságáért saját magunk is mennyit tehetünk, és hogy jó tartozni egy hasznos, tettre kész közösséghez. Közös szívügyünk, hogy minél több gyermek akarjon polgárőr lenni, hogy a szűkebb és tágabb közösségéért tenni akaró, felelősséget vállaló felnőtté váljanak.

Az igazgatónő végül előrevetítette: – Ez az elismerés a további feladatokat juttatja eszembe, amelyeket közösen végez majd a Kónyi Polgárőr Egyesület és a Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola.