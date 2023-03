A lakásban a bejárattal szemben van egy kis kiszögellés. Az ember azt hinné, szekrényke vagy csak egy betonkönyöklő. Ám abban kanyarodik a valaha volt vasúti szolgálati lakás kéménye.

– Januárban volt itt egy kéményseprő, aki mindent rendben talált. Próbált a párom begyújtani, de nem lehetett megmaradni, olyan füst keletkezett. Nem tudtuk napi szinten használni. Kihívtunk egy másik kéményseprőt, aki leállította az egész lakásban a fűtést.

A hároméves Patrik számos súlyos betegséggel küzd. Volt már orvos, aki azt mondta, hogy szeressék, amíg él, mert hamar meg fog halni.

Fotós: Nagy Gábor

Hatvan napot kapott az Oláh család, hogy a kémény dolgát megoldják, akkor tudják visszaállítani a fűtésüket. Most időszerű az új ellenőrzés, várják a szakembereket.

– Gyorsan vettünk két elektromos fűtőtestet, de azt meg a hálózat nem bírta el. Szereztünk helyi kőművest, kiderült, nincs olyan nagy problémája a kéménynek, és még olyan rendes is volt, hogy azt mondta, a munkája árát költsük a gyerekekre. Hosszú távú megoldást viszont valószínűleg csak az jelent, ha áthelyezik a kazánt.

Oláh Péterné reméli, hogy az elvégzett beavatkozások meghozzák a várt eredményt, és újra engedik őket fűteni.

Fotós: Csapó Balázs

A család csak azért nincsen teljesen hidegben, mert Patrik szobájában van légkondicio­náló, amely fűteni is tud. A hároméves kisfiú agyvérzéssel, oxigénhiánnyal, epilepsziával, vízfejűséggel, hipotóniával jött a világra, s azóta fény derült arra, hogy agysorvadása is van. Volt már orvos, aki azt mondta, hogy szeressék, amíg él, mert hamar meg fog halni. A légkondit azért vezették be, mert nyáron, hőségben nem tudott aludni. De most ezzel melegedik a lakás.

Olvasóink adományaiból a Jóakarat hídján keresztül kétszázezer forinttal támogattuk a családot, hogy a fűtést megoldhassák.