– Meglepetésként ért a díj, nagyon szép volt az év végi ünnepség, sőt, az újévi koncerten is részt vettünk a feleségemmel. Mindig irigykedtem, mert az ilyen programokra mi soha nem jutottunk el, folyton dolgoztunk. Most eljött az ideje ennek is – mondta Bausz Gyula, akinek híres éttermét ma már csak reggeliztetésre használják.

– Annak idején körbenéztünk, miből van hiány Sopronban, így esett a választás a specialitásainkra. A vadat a soproni vadásztársaságtól vettem, keddenként mentem Budapestre a nagycsarnokba libáért, péntekenként pedig a Balatonra halért – idézte fel a kezdeteket a díjazott.

Bausz Gyula 75 évesen is ötveneseket meghazudtoló energiával és lelkesedéssel beszélt a múltról, a jelenről és a jövőről. Méltán vált fogalommá város- szerte igényes éttermével, rendkívüli választékú bortrezorjával. Az egykori étterem előterében elismerések, oklevelek fogadják a látogatókat, amik mind-mind arról árulkodnak, hogy rengeteg elégedett vendég járt itt az elmúlt évtizedekben. Bevallása szerint felesége vállalta a nehezebb részét a dolgoknak, ő főzött az étteremben, és egy személyben volt programszervező, marketinges, recepciós és pincér. Mikor mire volt szükség.

Bausz Gyula tartalmas életutat tudhat magáénak. Igazi vendéglátósként mindig a vendégek igényeit helyezte előtérbe. Fotó: Szalay Károly

Az éttermet ugyan tavaly júniusban bezárták – hogy végre tényleg lassíthassanak kicsit és élvezhessék a nyugdíjaséveket –, de a panzióban továbbra is fogadják a vendégeket. – Az iskolásévek alatt megtanultunk dolgozni, és utána is mindig megtaláltuk, hol lehet a munka végét megfogni – tette hozzá a mindig tevékeny Bausz Gyula, aki mellesleg kiváló golfozó is.

– A ’90-es években, amikor volt két felszolgáló az étteremben, és el tudtam menni versenyekre, mindig bent voltam az első háromban. Rengeteg kupám van. Most ismét járok legalább hetente egyszer játszani, mert végre megtehetem. Most kezdünk élni, igen. Újra vettünk színházbérletet, mert találtam megoldást arra, hogy ha vendégek jönnek, ne kelljen nekünk megvárni – mondta az elismert vendéglős.

Végigdolgozta az elmúlt 60 évet, de sohasem bánta meg, mindig szerette, amit csinált. Feleségén kívül gyermekei is az étteremben dolgoztak, és később a vendéglátás területén helyezkedtek el. Az unokák szintén szerettek besegíteni, nagy szeretettel mesélt erről is Bausz Gyula. Nyitott az újdonságokra, már a kezdetektől számítógépen intézték a foglalásokat, éttermi rendeléseket. Tavaly napelemekre pályáztak, amit meg is nyertek, és renoválták a panziót.