Előkerülnek a trombiták, a lufik és a konfetti, hamarosan itt az esztendő utolsó napja. Sokan családjuk és barátaik társaságában koccintanak éjfélkor, de készülődnek a vendéglátóhelyek is. A győri Amstel Hattyú Fogadó, Étterem és Panzióban például már december elején elfogytak a helyek a szilveszteri bulira.

– Teljes a telt házunk szilveszterkor az étteremben és a panzióban is. Több mint száz vendéget várunk az idei retró és rock’n’roll műsorra svédasztalos vacsorával és éjféli menüvel. A szelfi fotóboxnál mókás jelmezeket ölthetnek magukra a vendégek. Megörökíthetik az este legjobb pillanatait és kinyomtatva magukkal is vihetik. Értékes tombolanyereményekkel is készültünk, kétfős wellness- utalványt, gasztrocsomagokat is nyerhetnek a szerencsések – sorolta Téringer Dóra, a fogadó tulajdonosa.

Az Amstel Hattyú Fogadó, Étterem és Panzióban, a retró sarokban a régi idők hangulatát ízözön idézi.

– Malacsülttel, roppanós virslivel, lencsesalátával és korhelylevessel is készülünk. Kóstolhatnak vendégeink rántott csirkét, körömpörköltet, valamint a sokak által ismert retró szendvicset, ami nélkül nem létezhetett házibuli. Retró édességeket is beszereztünk, lesz kakasos és Kojak- nyalóka – sorolta Téringer Dóra.

Több turnust fogadnak

Az Orchidea Hotel Lipót több all inclusive ünnepi csomagot kínált szállóvendégeinek.

– Három-négy turnusban érkeznek év végén hozzánk a vendégek. A legtöbben a karácsonyt, a két ünnep közötti időszakot és a szilvesztert töltik nálunk. Idén is telt házzal működik a hotel és a hozzá tartozó apartmanházak is, számos törzsvendégünk visszajár ilyenkor. Wellness- és termálrészlegünk vonzza a Szigetközbe látogatókat. Érezhető a meghosszabbított iskolai szünet hatása is, a családok nagy része a szilveszter utáni hétre foglalt nálunk – fejtette ki Bencze Enikő szállodavezető. Szilveszterkor svédasztalos és háromfogásos gálavacsorával, élő zenével, tombolával, tűzijátékkal készül a hotel.

Alkalomhoz illően díszítik fel szilveszterre a soproni Tercia Hubertus éttermet is. Felvételünkön az étterem munkatársa, Barcsik Laura. Fotó: Máthé Daniella

Mindenütt népszerű az utószilveszter

A soproni Hotel Palatinusban is lefoglalták az összes szobát, az új évet virslis, pezsgős koccintással köszöntik.

– Mivel hotelünk közel hetven embert tud fogadni, ilyen kis létszámra nem szoktunk külön szilveszteri programot szervezni. A szállóvendégeink nagy többsége rokonokhoz érkezik és máshol ünnepel, de aki mégis a hotelben tölti az éjfélt, annak az alkalomhoz illő étellel, itallal kedveskedünk – mondta el lapunknak Pethő Bálint szállodavezető, akitől azt is megtudtuk, hogy a 2023-as év első napjaira többen náluk maradnak pihenni.

– Lassabban indul az év, sokan szabadsággal kezdenek, vagy home office-ban dolgoznak. Mivel az iskolai téli szünetet a legtöbb iskolában január 9-ig kitolták, többen foglaltak az utószilveszteri időszakra szobát – tette hozzá Pethő Bálint.

A Tercia Hubertus étterembe százhatvan főt várnak szilveszterre.

– Welcome drink, élő zene, tűzijáték, éjfélkor pezsgő és egy kis apróság várja vendégeinket – mondta Major Vilmos, az étterem vezetője. Külön menüsor erre az alkalomra ugyan nem készül, de korhelylevest, lencsefőzeléket és malackarajt is tudnak fogyasztani a vendégek, hogy a szerencse is melléjük szegődhessen az új évben.

Élő zenével készülnek

A kapuvári Garta vendéglő üzletvezetője, Szalai József szerint ha a szilveszter kétnapos lenne, akkor is telt házzal ünnepelnének. Korábban a pandémia miatt nem készültek év végi rendezvénnyel, ezért most különösen örülnek a sok jelentkezőnek.

– Az emberek érezhetően szeretnének kimozdulni, ezért készülünk szilveszter- estére. Teljes telt házunk lesz, a nagyteremben a legfinomabb falatokat szolgáljuk fel. Két háromfogásos menü közül választhattak a vendégek, de éjfélkor korhelyleves is kerül az asztalra és svédasztalról lehet válogathatni. Mindenképp élő zenével szerettük volna felejthetetlenné tenni az év utolsó napját, a vendégsereg jókedvéről a Royal Zenekar gondoskodik majd – fogalmazott Szalai József, és hozzátette: a környéken nem sok élő zenés program várja az embereket, ezért próbáltak színvonalas rendezvényt szervezni. – Meglepődtünk a sok jelentkezőn, a nagytermünk mellett a két kisebb rendezvénytermünket is ki tudtuk adni használatra az óév elbúcsúztatására.