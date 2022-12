Más városokban, például Pécsen és Budapesten már nagy sikerrel működnek úgynevezett adományboltok. A Mézeskalács Jótékonysági Egyesület februárban szeretne egy hasonlót nyitni a régi házgyár területén.

– Már csak a szükséges adminisztrációra várunk és nyithatunk is – mondta el Füzy Judit, aki Temesi Vilmosné Kati nénivel alapította az egyesületet. A két hölgy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a jótékonykodás terén. Először a vásárcsarnoki ételdoboz kapcsán találkoztak, azóta is felváltva töltik azt a Tihanyi Árpád úti albán pékség önzetlen felajánlásának köszönhetően. Emellett már több ezer családnak segítettek ruhákkal, bútorokkal, emellett pszichiátriai betegekkel és halmozottan fogyatékos emberekkel foglalkozó intézményeknek is rendszeresen visznek ágyneműt és ruhát.

– A fizikai segítségnyújtás mellett életvezetési tanácsokat is adunk a pártfogoltjainknak, hogy ne a támogatástól függjenek minden hónapban – emelte ki Füzy Judit, aki egy másik önkéntestől hallott először az adományboltokról. – Ezt követően kezdtünk el utánajárni, hogy milyen működő üzletek vannak már, valamint, hogy milyen szabályoknak kellene megfelelni.

Fotós: Csapó Balázs

Temesi Vilmosné elmondta, az adományboltba bármilyen olyan tárgyat várnak, amire egy háztartásban szükség lehet és még működőképes, jó állapotban van.

– Alapvetően rászorultságtól függ majd, hogy kell-e fizetni. Akinek nincs semmije, például hajléktalan, attól nem kérünk pénzt. Más dolgokat pedig jelképes összegért, pár száz forintért lehet majd elvinni, hogy a kiadásokat fedezni tudjuk belőle. Mi ezen nem szeretnénk keresni, számunkra ez egy szívből jövő dolog. Ráadásul így kevesebb még használható tárgy kerül a szemétbe.

Az adományboltban gyerekjátékokat, edényeket, bútorokat egyaránt meg lehet majd találni. Az adományozóktól azt kérik, hogy ha valaki nagyobb bútort, esetleg sütőt, mosogatógépet szeretne majd hozni, előzetesen vegye fel velük a kapcsolatot telefonon.