– Szeretnénk tudatosítani a gyerekekben, hogy igazából egy picike, törékeny élettérben vagyunk, ami pengeélen táncol mindenféle szempontból. Jó lenne vigyázni rá, megtartani, és úgy adni tovább, hogy élhető maradjon. A Föld nevű űrhajó különleges „űrhajósai” vagyunk – így is kell tekintenünk rá!

Az „overview” élményre alapoznak, amelyről az űrhajósok számolnak be azt követően, hogy a bolygótól eltávolodva visszanéznek a Földre.

A magyarországi tízfős tananyagfejlesztő csapat készíti a diákmunkafüzeteket, tanári segédleteket, elektronikus tananyagot és ezek tesztelési, visszamérési feladatait is.

– Mi, magyarok adjuk a módszertani ötleteket a holland, francia, olasz kollégáknak is. 2022-ben 21 iskola 1500 diákja vett részt a 12 alkalmas tesztprojektben, aminek a csúcspontja a kamion hátán érkező rakétával tett űr- utazás, VR-szemüvegek segítségével. A várakozáson felüli sikere miatt 2023-ra szeretnék nemcsak kibővíteni, de a nemzetközi csapattól függetlenné, speciálisan magyarrá is tenni a projektet.

Hogy a tanároknak is érdekeltté tegyék, elindították az akkreditált képzéssé nyilvánítását a programnak.

– 2023 szeptemberétől szeretnénk iskolákba is vinni, addigra kell hogy összeálljon a magyar űrsikló, és addigra kiképzett tanárokra is szükség van, akik tudják oktatni az anyagot. Ezen dolgozunk jelenleg a Klebelsberg Központtal együttműködésben. A cél, hogy a lehető legtöbb iskolát bevonjuk, és többek között Farkas Bertalan is támogat bennünket abban, hogy a projekt az egész Kárpát-medencére kiterjedjen.

Az élményalapú természettudományos képzés csúcspontja a VR- szemüveggel tett űrutazás. Hamarosan magyar rakéta is rendelkezésre áll ehhez – ahogy Mészáros Péter viccesen megjegyezte: Magyar égre magyar UFO-t!

Az iskola a Spacebuzz élménypedagógiás programban megkapja a tananyagot és a taneszközöket is. Az űrládát, amiben minden olyan kísérleti eszköz és alapanyag benne van, ami a kísérletekhez kell, a digitális mérlegtől a hőmérőn át a PET-palackig, az aktivizáló munkafüzetig. A tanárok pedig felkészítést is kapnak az elektronikus segédletek mellett a 24 alkalmasra bővített szakkörre.

– Fontos, hogy nem kell ehhez természettudomány szakosnak lenni, vezetheti a foglalkozást bárki, akit picit is érdekel a természettudomány és elkötelezett a klíma- és környezetvédelem iránt. Szeretnénk, ha eljutna határon innen és túl minél több iskolába, a hátrányosabb helyzetű térségekre vidékekre is – mondja Mészáros Péter.

Bár a STEM vagy magyarul Matematikai Természettudományi Mérnöki Informatikai Alapú Program nem űrhajósképző, a fizikatanár szerint akár ilyen orientációnak is aj- tót nyithat. Az űripart napjainkban mozgásban tartja az égi- testekről kinyerhető nyers- anyagok reménye.

– A közelmúlt aszteroidaeltérítése sem csak azért izgalmas, hogy egy fenyegető aszteroidától megmenthetjük a Földünket, ha- nem azért is, hogy számunkra kedvező pályára állítsuk, ami a bányászatot elősegíthetné.

Farkas Bertalan társaságában Zentai István projektvezető, a háttérben Mészáros Péter a Spacebuzz standjánál az egri egyetemen, a XXIV. Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencián.

A Spacebuzzt az a Magyari Gábor is támogatásáról biztosította, aki a HUNOR programban a magyar űrhajósok kiválasztásáért és kiképzéséért felelős. – A leendő magyar űrprogram része szeretnénk lenni a fiatal korosztály között élménypedagógiával. Kézzelfoghatóvá és értelmezhetővé szeretnénk tenni a HUNOR projektet, hogy az emberek lássák: kézzelfogható haszna is van az űrrel foglalkozni amellett, hogy izgalmas.