Promofotózások, bemutatók, interjúk követték egymást, vegyítve a járástanulással, fürdőruhában, estélyiben vagy éppen koktélruhában. – Az utolsó három napon végig színpadon voltunk, az egyiptomi tomboló nyárban háromfordulós volt a verseny. Végül a több mint hetven ország legszebb lányaiból a húsz közé sikerült bejutnom. A legszebb élmény a nemzeti kosztümbemutató volt, amelyen a győri származású Németh Hajnal Aurora gyönyörű magyaros ruháját viselhettem. Győrben még nagyon izgultam a fürdőruhás bemutatón, szerencsére itt már tapasztaltan állhattam a színpadra – foglalta össze, és hozzátette: – A ruhakollekciómat Fásy Ádáméktól kaptam, az estélyi ruhás bemutatón egy gyönyörű, fekete színű ruhában tűntem ki a tömegből. Rajtam kívül mindössze egy lány vállalta be a sötét színű ruhát, mindenki világos és aranyozott darabokkal vonult a színpadra.

A mindössze 23 éves lány választékosan beszél angolul, így könnyen boldogult az afrikai városban. A kint töltött idő alatt nagyon fontos volt a kommunikáció, és figyelték is a lányokat, hogyan beszélnek az étteremben a pincérekhez, miként és hogyan szólítják meg a másikat vagy éppen a zsűritagokat. – A szépségversenyek világa nem egyszerű. Sokan erről álmodnak kisgyermekként, de nagyon fontos a hozzátett munka és a rengeteg áldozat. Én nem szeretek például sminkelni, mert nem szeretem elrejteni az arcomat. A versenyen Egyiptomban ez kötelező volt, de így is visszafogtam magam. Egy biztos, nagyon számítanak az apró dolgok, és mindenre figyelni kell. Most belekóstolhattam ebbe a világba, ami nagyon megtetszett – hangsúlyozta Perger Patrícia.

A lány lapunknak elmondta azt is, hogy a jövőben is szeretne a szépségversenyek világában és a médiában tevékenykedni. Régi álma, hogy egyszer a sajtó segítségével jótékonykodjon és hogy segítsen másoknak. – Ha arra kellene válaszolnom, hogy látom magam tíz év múlva, mindenképp szeretnék ugyanaz a mosolygós és pozitív világszemléletű lány maradni, aki vagyok. Ez biztosan nem fog megváltozni. Azt, hogy éppen hol leszek és mit csinálok, nem tudom, de egy biztos: mindig örömmel térek haza Győrbe és Tápra, ahonnan származom – zárta szavait a szépségverseny résztvevője.

Egyelőre pihenni szeretne

Perger Patrícia elárulta: továbbra is szeretne együtt dolgozni Fásy Ádámmal, a Miss Intercontinental Hungary licence tulajdonosával, akitől és csapatától rengeteg bátorítást és segítséget kapott idehaza és a nemzetközi versenyen egyaránt. Most egy rövid időre a pihenésé lesz a főszerep számára, de alig várja, hogy visszatérhessen a szépségversenyek világába.