Már fogad vendégeket a megye első ötcsillagos szálláshelye: a mosonmagyaróvári belvároshoz közel, de mégis csendes helyen, zsákutca végén, a folyóparthoz közel parkolunk le a The Doors Luxury Apartment Blue Door lakosztálya előtt. A szálláshely üzemeltetői Lovász László és Lovász-Horváth Karolin. A fiatal házaspár az egyébként díjazott családi házuk melletti területet néhány éve vásárolta meg.

– A szomszédos területet eladásra kínálták. Gondoltuk, megvesszük és a rajta lévő kis házat kiadjuk albérletbe. Két apartmant alakítottunk ott ki, boutique-vintage stílusban. A tapasztalat igazolta, hogy éjszakáztatásra is igény mutatkozik. Éppen a pandémia idején indult a szolgáltatás, nagy félelmünk volt, hogy nem lesz igény rá. Aztán az élet igazolta, hiszen a turisták keresték azt a helyet, ahol elkülönülve, biztonságban lehetnek családtagjaikkal, barátaikkal. Így jött a folytatás gondolata is és épült meg a Blue Door lakosztálynak is helyet adó épület. Maga a lakosztály 85 négyzetméteres, 35 négyzetméteres, folyóparti panorámás erkéllyel, hőszivattyúval fűtünk és légkondicionálóval hűtünk – avatott be a részletekbe Lovász-Horváth Karolin. Mint vendéglátónk meséli, a most kiválóra értékelt lakosztály berendezésére különös figyelmet fordítottak.

Fotó: Kerekes István



– A bútorok egy részét francia és angol oldalakról gyűjtöttük össze, de számos régiséget is vásárolunk, antik tükröket, kisasztalokat, melyek egyediséget kölcsönöznek – vezet körbe a szállásadó. Lovász-Horváth Karolin kiemeli: új szálláshelyként kérték a minősítést, s a házaspár meglepetésére míg a korábban nyílt két apartman négy csillagot kapott, addig az új lakosztály kiválóra vizsgázott.

– Hogy ezt a megyében elsőként kaphattuk meg, nagyobb márkaismertséget remélünk, az áron emiatt nem fogunk emelni – fűzte hozzá Karolin, aki az összefogásban is hisz. A vendégeket helyi termelők portékáival lepik meg, legyen szó házi lekvárról, szappanról vagy éppen borról, és népszerűsítik a környékbeli látnivalókat is.

Fotó: Kerekes István



Jó példa a minőségre

– Nagyon örülünk és büszkék vagyunk a The Doors sikerére. A térség turizmusának jövőjét a minőségi szolgáltatások jelentik, a dráguló fenntartási költségek és emelkedő munkabérek mellett csak úgy tudunk megfelelő bevételhez jutni, ha olyan minőséget nyújtunk, amiért a vendég hajlandó többet fizetni. Ekkor lesznek versenyképesek a vállalkozások, és így tudjuk finanszírozni a jövőbeli fejlesztéseket – vélekedett Gráfi Szabolcs, a Szigetköz Turizmusáért Egyesület elnöke, aki abban bízik, hogy a mo- sonmagyaróvári szálláshely jó példa lesz a térség turisztikai vállalkozásai számára fejlesztések ösztönzésére.