– Milyen igények tették szükségessé az Idősügyi Tanács megalakulását?

– A város lakosságának és külön a hatvanöt év felettieknek ötévente elkészül az egészségképe egy összetett felmérés alapján, amely vázát képezi az idősek életminőségének javítását célzó koncepciónak. Kézenfekvőnek látszott, hogy az anyagban felvetődő problémák, feladatok megoldására szükséges létrehozni egy szervezetet, amely összefogja és koordinálja az éves munkatervben szereplő teendők lebonyolítását. Immár tizennégy éve végzem az ezzel kapcsolatos feladatokat, és mindenképpen illik azzal kezdenem, hogy a munkámat illetően példa előttem Miklósyné Bertalanfy Mária korábbi címzetes vezető főtanácsos, nyugalmazott WHO-koordinátor meghatározó életműve, lelkesedése, szakmai tudása.

– Mely tényezők tartoznak az öt évente esedékes felmérésekhez?

– Természetesen az egészségügyi helyzet felmérésével kezdeném, nem elhanyagolhatók a lakásviszonyokra, az idősek anyagi-jövedelmi körülményeire, lehetőségeire vonatkozó megállapítások, de beletartozik a vizsgálatba a társas segítő kapcsolatok és a szabadidős tevékenységek sokirányú kérdéscsoportja is. Fontos, hogy a felmérés az élet minden területét vizsgálja, az összehasonlítás miatt azonos témakörökkel, kérdésekkel. Ezekből tudjuk meg, milyen bevált intézkedések maradhatnak a jövőben is, milyen irányban szükséges fejlesztés, illetve milyen új programokra jelentkezik igény.

– A jelenben mit tartanak a legfontosabb elérendő célnak?

– A 2019-ben végzett Idősek egészségképe felmérés alapján készült el a 2020–2024 közötti időszakra a Koncepció az idősek életminőségének javítására című anyag, amelynek végrehajtásába alapvetően szólt bele a pandémia. A járvány miatt karanténba került nagyon sok nyugdíjas, az otthon maradás előnyei mellett sokan elszigetelődtek embertársaiktól. Az egyébként szépen működő közösségek, nyugdíjasklubok közül is jó néhány megszűnt vagy legalábbis kénytelen volt szüneteltetni a tevékenységét. Mindez sajnos gyakran mentális gondokat okozott. Az élet normálisabb kerékvágásba kerülésével újra elmondható, hogy Győrben jó idősnek lenni, mert nemcsak az Idősbarát címet kétszer is elnyert önkormányzat, hanem számos civil szervezet is központi kérdésnek tekinti az idősebbekkel való fokozott törődést.

Hegedűs Tímea WHO-koordinátor tizennégy éve fogja össze az idősek életminőségének javítását célzó szervezet munkáját.

– Mi érdekli leginkább a szépkorúakat?

– Általános tapasztalatként elmondható, hogy a legnagyobb az igény a kulturális rendezvények, az ismeretterjesztő programok iránt, továbbá igénylik az életkoruknak megfelelő aktivitású szabadidős programokat, vagyis a sportrendezvényeket, amelyek a felüdülésen túl az egészség megőrzését is szolgálják. Rendkívül népszerűek voltak a Nyugdíjas Egyetem előadásai, rengetegen várják a szervezett oktatás folytatását.

– Mivel tud közvetlenül segíteni az Idősügyi Tanács a korosztálynak?

– Biztosítja az érdekképviseletet, a lehetőségekhez mérten támogatja a nyugdíjasközösségeket. Számos, az érdeklődési körüknek megfelelő programot, rendezvényt szervez és támogat. Az idősek világnapján a városvezetés a szokásos módon, ünnepi keretek között köszönti és ismeri el a korosztály kiválóságait. Havonta egy alkalommal tartunk Alzheimer Café-találkozót az érintettek családtagjainak és szakembereknek. A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy kis kávé és sütemény mellett lehet beszélgetni a szinte minden családot érintő problémáról.

Hetente találkoznak az Idősek Gyaloglóklubjának tagjai, nemrégen egy püspökerdei sétával hívták fel a figyelmet a környezet- és klímavédelemre, és egyben az egészséges életmódra. Nem kevésbé népszerűek a szeniorörömtánc-csoportok, amelyek ugyancsak heti rendszerességgel találkoznak. Hagyományos rendezvényünk az Alkotó nyugdíjasok kiállítása, októberben már sorrendben tizenharmadik alkalommal teremt bemutatkozási lehetőséget a kézművességet kedvelők számára, a kosárfonástól a hímzésen keresztül egészen a festészetig. Mindenképpen meg kell említenem az Idősek az idősekért beszélgetőhálózatot, melynek csoportjába most keresünk újabb beszélgetőket, akik egy képzés elvégzése után, felkészülten kezdik el a mindkét fél számára hasznos, komoly mentális igénybevételt jelentő, felelősségteljes feladatukat.