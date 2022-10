Az Abdán élő Tóth-Kunos Tamás tinédzserként vette kezébe először a gitárt, a felnőtt élet azonban eltérítette erről a pályáról, és több mint két évtizedig legfeljebb a gyermekeinek játszott néhány dalt a lakás falain belül. A sors azonban egy másik hobbimuzsikust sodort a szomszédságába, időnként áthallatszott az utcán, ahogy a Bogyó Tamás lelkesen üti a bőröket. Azt tehát már tudták egymásról, hogy mindketten zenélnek, arra pedig, hogy mindezt közösen is tegyék, jó alkalomnak bizonyult Bogyó Tamás lányának tizennyolcadik születésnapja: meglepetésként néhány számból álló műsort próbált össze az abdai amatőr csapat: a szintén közelben lakó basszusgitárt ragadó Hancz Zoltán, a ritmusgitáros Tóth-Kunos Tamás és az apuka, Bogyó Tamás dobos mellé utóbbi fia szállt be énekelni. A szülinapi produkció nem csak a közönségnek tetszett, maguk az alkalmi fellépők is úgy gondolták, jó kis kikapcsolódás lenne rendszeresen közösen zenélni.

„A néhány számos bemutatkozásunk után úgy gondoltuk, folytatni kellene a zenélést, de ha igazi zenekarként akarunk működni, szükség lesz még hangszeres tagokra és persze állandó énekesre is.” – folytatta a zenekar alakulásának történetét Tóth-Kunos Tamás. – „Kollégámról, Mika Norbertről tudtam, hogy gitározik, más együttesekben is játszik, így kézenfekvő volt, hogy őt hívjam a csapatba. Nem kellett sokáig győzködnöm, szívesen csatlakozott hozzánk szólógitárosként.

Mika Norbert, Németh Kristóf és Tóth-Kunos Tamás a banda tagjai.

„A hangszeres szekció kialakult, de az énekes, a frontember megtalálása nem igazán akart sikerülni. – vette át a szót Mika Norbert, aki nem csak gitárszólóival, hanem a banda technikusaként a megfelelő hangzás biztosításával is segíti az „Alakulat Rock Band” nevet viselő zenekart. – Próbálkoztunk több jelölttel is, de állandó tagként nem ragadt meg senki. Aztán, ahogyan az sokszor lenni szokott, a vak véletlen segített.

A vak véletlen pedig Németh Kristóf személyében érkezett, aki az Audi minőségbiztosítási területén kezdett dolgozni, és hamarosan kiderült róla, hogy „szintén zenész”. Kollégái tudták tehát, hogy hangszeren játszik, Tóth-Kunos Tamás pedig szinte csak a vicc kedvéért szegezte neki egyszer a kérdést: „Nem tudsz te énekelni?” A válasz pedig talán még a kérdezettet is meglepte: „Megpróbálhatjuk!” – hangzott a felelet. Kristóf az abdai próbateremben mutatta meg mire képes énekesként, és a sikert mi sem jelzi jobban, mint hogy azóta is ő énekli az együttes dalait.

„Magyar és külföldi rock feldolgozásokat játszunk, de szeretnék saját dalokkal is bemutatkozni. Arra törekszünk, hogy a mi szerzeményeinkkel is bővüljön a repertoár” – érzékeltette az együttes stílusát Tóth-Kunos Tamás. – „Olyan dalokat adunk elő, amelyek közismertek, de nem elcsépeltek, nem játszották még unásig őket. Azt tapasztaljuk, hogy a rock klasszikusai minden korosztályt megszólítanak, a tizenévesektől az ötvenes-hatvanas korosztályig minden generáció képviselője feltűnik a közönségünk soraiban.”

„Ezek a dalok kortól függetlenül megérintik a lelkeket.” – erősítette meg zenésztársát Mika Norbert.

Az „Alakulat Rock Band” többször fellépett a Dongó klubban, legutóbb pedig Abdán a Pityerdombi Sokadalom néven szervezett rendezvényen láthatta őket a közönség. A fellépéseket színesíti a Virág akusztik névre keresztelt betét produkció, amikor Tóth-Kunos Tamás gitárkíséretével lánya, Virág énekel néhány számot. Az együttessel az Audiban dolgozók is találkozhatnak, októberben egy belső rendezvényen szórakoztatják kollégáikat. A szélesebb közönség a csapat közösségi oldalán értesülhet a fellépésekről vagy rákereshet dalaikra a videó megosztó portálokon.

Tóth-Kunos Tamás minőségbiztosítási mérnök 1998 óta dolgozik a győri Audinál, belépésekor a járműgyártási részlegen a korábbi TT modellek összeszerelésének utómunkáiban vett részt. Nyolc év után a motorgyárba került, ahol a minőségbiztosítási területen a szervizektől, partnerektől érkező vevői reklamációkkal foglakozott. Jelenlegi pozíciójában 2014-től tevékenykedik, most minősített auditorként a vásárolt alkatrészek minőségbiztosításáért felelős. Munkájához hozzá tartozik a sok utazás az európai országoktól Törökországon keresztül Kínáig, hiszen mielőtt a vállalat szerződést köt egy beszállítóval, annak gyártási, technológiai folyamatait elemezni szükséges. Ezen kívül a szakmai szabványok, jogszabályi előírások betartását, illetve az Audi belső szabványelőírásának teljesítését is vizsgálja a cég partnereinél, annak érdekében, hogy garantáltan kifogástalan minőségű alkatrészek kerüljenek az előszéria- és a szériagyártásba. Feladatai közé tartozik az alkatrészek minőségbiztosításával foglalkozó részlegen a koordinációs tevékenység ellátása is.

Tizennégy éves korában, autodidakta módon kezdett gitározni tanulni, fiatalemberként több együttesben játszott. A nősülés, a családalapítás miatt jó húsz évre félre tette, majd baráti unszolásra vette kézbe újra a hangszert, és meg sem állt jelenlegi zenekara megalapításáig, amelyben ritmusgitárosként játszik.

Mika Norbert alkatrészfelelős mérnök, szakmai koordinátor 12 éve az Audi munkatársa, a beszállítóktól vásárolt termékek bizonyos körének megfelelő minőségéért felel. Az előszéria minőségbiztosítási terület felelőssége, hogy csak hibátlan alkatrészek kerüljenek szériagyártásba. Munkájához tarozik a beszállítók által gyártott csövek – vízcsövek, olajcsövek, vákuumcsövek, stb. – minőségének vizsgálata, legyen szó fémből, gumiból vagy éppen műanyagból készült alkatrészről. A minősített alkatrészek sokféleségéből fakadóan feladata ellátáshoz széles körű anyagismeretre van szükség, valamint a legkülönfélébb gyártási folyamatok és technológiák, megmunkálási eljárások ismeretére. Különösen izgalmas kihívás, amikor a minőségbiztosítási területen olyan, még kiforratlan technológiák jelennek meg, amelyek használatát tekintve még nagyon kevés iparági tapasztalat áll rendelkezésre. A részlegen belül koordinációs feladatokat is ellát, így elengedhetetlen, hogy a kollégái által minősített egyéb alkatrészeket illetően is alapos jártassággal rendelkezzen. Ez a sokféleség ad lehetőséget szakmai fejlődésére. Az Audi által megkövetelt „nulla hiba stratégia” megvalósításához alapos felkészültségre és nagy precizitásra van szüksége. A beszállítókkal való kapcsolattartáshoz hozzá tartoznak a gyakori utazások, telephely látogatások, a partnerek gyártási folyamatainak megismerése és elemzése.

Zenei érdeklődését hobbi dobos édesapjától örökölte, ő maga harminc éve gitározik. Több szombathelyi majd győri együttes tagja volt, a közös muzsikálás jelenti számára a kikapcsolódást, feltöltődést. A zenélés műszaki háttere is érdekli, a csöves erősítők, különleges minőségű hangszerek nagy kedvencei közé tartoznak. Szólógitárosként erősíti a zenekart.

Németh Kristóf 2017 márciusában gyakornokként került a győri Audi gyárba, akkor az anyagvizsgáló laborban dolgozott. 2018-tól főállású munkatárs, az elmúlt évben csatlakozott az előszéria minőségbiztosítással foglalkozó csapathoz. Alkatrészfelelős mérnökként a vásárolt termékek, funkciós rendszerek minősítése tartozik feladatkörébe, ezen belül a tömítések és rezgéscsillapítók minőségének vizsgálatát végzi. A minőségbiztosítási területen dolgozók többségéhez hasonlóan mindennapi feladata a beszállítók, partnerek látogatása, az általuk alkalmazott gyártási folyamatok, technológiák vizsgálata. Az alternatív meghajtású, elsősorban elektromos járművek gyártásának előtérbe kerülése új kihívásokat jelent munkájában, hiszen ezek előállításánál más a beépítési környezet, a belső építésű motorokra nem jellemző új technológiák, új alkatrészek elemzése és minősítése válik szükségessé.

Kisgyermekkora óta kíséri a zene, már az óvodában megismerkedett a fúvós hangszerekkel, majd szaxofonozni is megtanult, fúvószenekarokban játszott. A gitárjátékot autodidakta módon sajátította el, kollégái pedig arra is rávették, hogy hangszeres tudása mellett énekhangját is kipróbálja. A próba sikerességét igazolja, hogy ő a zenekar énekese.