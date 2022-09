Érettségi után

- Az INPUT Program keretén belül utazhattunk, ők szervezték meg az úticélokat is, és igyekeztek a fiúk kívánságai szerint összeállítani a programot. Eredetileg ugyan júniusban mentünk volna egy nagyobb csoporttal, de az érettségi miatt ez nem volt lehetséges, így augusztusban csak a líceumi csapat utazott - mondta elöljáróban Folczné Polgár Annamária tanárnő. New York és Boston voltak az út állomásai, s azon túl, hogy a két nagyváros nevezetességeit is megnézhették, természetesen komoly szakmai programokon is részt vettek.

- Ezek közé tartoztak azok a találkozók, amiken a profi amerikai startupperekkel együtt vehettünk részt - veszi át a szót Ábrahám Gergő. - Pozitívan fogadtak bennünket, mi is beszélhettünk az ötletünkről, ami mindenkinek tetszett, közben pedig belekóstolhattunk, hogy működik egy ilyen ötletbörze az amerikai üzletemberek világában. A kérésünkre három szuper egyetemre is elvittek bennünket, így bejárhattuk a Harvard, a Columbia és a bostoni MIT campusait, beszélgettünk diákokkal is. Elképesztő volt, milyen hatalmas, jól felszerelt és szolgáltatásokkal ellátottak az ilyen nagy egyetemek. A diákoknak át sem kell lépniük az intézmény határait, az üzletektől a sportpályákig minden a rendelkezésükre áll - mesél tapasztalataikról Gergő.