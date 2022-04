A tavaly szeptemberben indult, középiskolásoknak szóló start-up versenyre közel 400 diák jelentkezett, az ország összes középiskolásának lehetősége volt pályázni. A decemberben lezajlott területi döntőbe két soproni csapat jutott be, amit a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Líceumot képviselő Raceentr.io nyert meg, ezzel kvalifikálva magukat az országos döntőre.

A Raceentr.io csapat tagjai: Kiss Dániel, Winkler Dominik, Ábrahám Gergő. A fiatalok felkészítő tanára Folczné Polgár Annamária, mentoruk, Polák Roland és Dunaveczki Attila.



– A diákokkal és felkészítő tanárukkal az országos döntő előtt kemény három hónapot dolgoztunk végig. Ezalatt finomhangoltuk az ötletet és a prezentációt, hogy a tizenkét döntőbe jutott csapat között minél jobb helyezést érjünk el. A kemény munka kifizetődött. Bár nem volt könnyű dolgunk, mert a többi csapat is jól felkészült, de a négy tagból álló szakmai zsűri egyöntetűen minket értékelt a legjobbnak a prezentáció után – mondta Dunaveczki Attila, aki a Start- up Sopron egyik alapítója és a helyi startup élet oszlopos tagja, amellett, hogy az Input Program helyi koordinátora is.



A soproni Raceeantr.io csapat megoldása könnyen kereshető platformmal és egykattintásos nevezési rendszerrel tenné könnyebbé a sportolók és a versenyek szervezőinek életét. Az IdeaFest győztesei felkészítő tanárukkal együtt egyhetes tanulmányútra utazhatnak az Egyesült Államokba. A versenyre benevezett ötletek között egészségügyi megoldás, újrahasznosításon alapuló üzleti elképzelés, mentális problémák legyőzésében segítő platform és telekocsis applikáció is volt.



Beindult a Startup életA Startup Sopron közösségét azzal a céllal hozták létre 2,5 éve, hogy megismertessék az emberekkel a startup fogalmát, segítsék az ötletgazdáknak megvalósítani ötleteiket és lehetőséget biztosítsanak a vállalkozóknak a fejlődésre. „Bíztunk benne, hogy lesznek sikersztorik, de álmunkban nem gondoltuk volna, hogy ilyen rövid idő alatt beérik az első gyümölcs és országos versenyt nyer egy soproni csapat. Ez a siker mindazoké a szereplőké, vállalkozóké, szervezeteké is, akik bármilyen módon, de segítették működésünket, munkánkat” – tette hozzá Dunaveczki Attila.