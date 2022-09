– Némelyikükkel együtt nőttem fel – mondja Olivér a pontyok etetése közben. A „#halasfiú” TikTok-csatornáját negyven­egyezren követik, noha mindössze két és fél hónapja indult. – Mindig nagyon tetszettek a halak, de amikor először benyúltam a vízbe, felmerült bennem, hogy leharapják az ujjamat. Aztán vitt az adrenalin, hogy ez milyen különleges dolog. Reggel szoktam kijönni etetni, addigra megsül a kenyér, amit otthon gyúrunk. Van, hogy egy órát is játszom, úszkálok velük. Próbálom őket tanítgatni, van, amelyik már a hulahoppkarikán is átugrik – árulja el a fiatalember.

Körülbelül háromszáz hal él az ikrényi tóban, Olivér úgy tekint rájuk, mint a háziállataira. – Kézhez szoktattam őket. Mióta itt edzek, azóta alakul a kapcsolatom velük, jókedvből csináltuk az első videókat a barátaimmal, nem gondoltuk, hogy ekkora nézettsége lesz. Így viszont ráépítettünk egy brandet.

A stégről bemutatta nekünk a híres Tobyt, Gábort, Gerit és Saroltát, akinek a névnapjára még pezsgőt is hoztak ki a barátaival. Mintegy húsz halnak adtak nevet is. Olivér pikkelyes barátai nemcsak hogy a mi kezünkhöz is odajöttek, de a lelkes csapkodástól fotósunk gépe is elázott kicsit. Pedig Olivér elmondása szerint ezek a számunkra hatalmasnak tűnő példányok nem is a legnagyobbak, azok a tíz méter mély tó alján törik a kagylókat inkább, és akár húsz kilósra is nőhetnek.

Videóiról azt mondja, vannak kétkedő kommentek, hogy jót tesz-e a halakkal, de nem törődik vele különösebben, tudja, hogy ha más fogdossa őket, abból sűrűn van sérülés, ő viszont nagyon odafigyel. És a halak – szemben a kacsákkal – sem kiszolgáltatottabbak, sem agresszívebbek nem lesznek az etetéstől tapasztalata szerint. Menteni is elment nemrégen Gyulára, amikor az egyik tó vízszintje veszélyesen lecsökkent, hallépcsőt építettek a szomszéd tóba.