A rábatamási Hansági Vadásztársaságnál hagyomány, hogy nyár végén trófeamustrát rendez a szervezet. Az eseményen a környékbeli vadásztársaságok az őzbakszezon tapasztalatait osztják meg egymással. Idén nyolc csoport vonultatta fel legszebb trófeáit a dombiföldi vadászháznál. Bognár Roland, a házigazda társaság hivatásos vadásza szerint igazán szép volt a felhozatal.

– A kollégák összesen 356 trófeát állítottak ki. Az őzbakszezon április 15-től szeptember végéig tart, de ilyenkor, szeptember elején már látni lehet, hogy milyen időszakot zárunk le – mondta a Kisalföldnek Bognár Roland. – A mustrán azt kértük a társaságok képviselőitől, hogy a tapasztalataikról számoljanak be. Gyakorlatilag egy véleményen voltunk, mindannyian úgy láttuk, hogy a nagy szárazság és a meleg nem tett jót az állománynak. Az üzekedés igaz, korán indult, de igencsak rapszodikus volt és nem folyamatos. A július végi lehűlés és csapadék során éreztünk egy erősebb felfutást. A vadászat szempontjából a mozgás is gyengébb volt. A lőtt bakokat bemutatva kiderült, hogy valamennyi társaság hozott terítékre érmeset, többen közülük aranyérmeset is. Azt elmondhatjuk, hogy összességében az eredmények jók voltak a társaságoknál.

Bognár Roland kérdésünkre hozzátette: az elmúlt évek eseményei, a vírushelyzet visszavetette kissé a vadászatot. Elmaradtak például a külföldi vendégek.

„Az idősebb német és osztrák vadászok nem jöttek ebben az időben, és nem is tértek vissza a veszélyhelyzet elmúltával. Így vendégként fizetőképes magyar vadászokat fogadunk” – jegyezte meg.