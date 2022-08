– A hallgatók Csordás Patríciától megismerhették a fermentálás és a kvaszkészítés lépéseit. A résztvevők kérdéseiből kiderült, hogy hasznosnak találták ezt a technikát, hiszen a hagyományos savanyúságokon túl répát vagy retket is el tudnak tenni a tanult módszerrel. A fermentálással egészségmegőrző ital is készíthető, melyet hesszernek hívnak.

A pannonhalmi Zümi Családi Méhészet vezetői, Nagy Balázs és felesége, Ildikó tartottak előadást. Balázs a méhészet alapjairól és a méhekről beszélt, Ildikó a méz háztáji felhasználásába vezette be a kollégistákat. Az előadás során kiderült, hogy a méz szinte végtelen formában hasznosítható. A hagyományos fajtákon kívül készíthető belőle egészséges energiaszelet, a gyógynövények jótékony hatása is érvényesül és kombinálhatók a hatások. A foglalkozáson mézből és aszalt gyümölcsből készült gyógylikőr is – mondta dr. Pottyondy Ákos.

A kovácsmester Vanhall Károly interaktív előadásán mutatta meg a fémmegmunkálás házi lehetőségeit. Egy „tábori” kohót hozott magával, így ácskapcsot, karkötőt és nyílhegyet is kovácsoltak az érdeklődők.

A kenyér- és lángostészta-készítés mesterfogásait is elsajátíthatták a résztvevők. Az élménysütés részét képezte az Ürmös Porta saját, illetve a Pedró Pékség mobil kemencéje. A Horváth Hajnalka által vezetett kosárfonás is népszerű volt. Hegyessy Ákos a kaszálás világába vezette be a résztvevőket. Legutóbb pedig Horváth Orsolya és Hernádi Endre volt a vendég, akik a permakultúra felé hajló kertművelést folytatnak: fontosnak tartják, hogy az erdő növényei is a kertjük részei legyenek. Törekednek az önellátásra, így az erdő kínálta gyógynövényeket, gombákat, gyümölcsöket előszeretettel hasznosítják. A gombák felismerésén kívül azok fogyaszthatóságáról, hatásairól is sok információt kaptunk. Végül szárított gombák és kivonatok kóstolására is lehetőség volt.

– A tejtermékek bemutatása és a sajtkészítés szintén tervben van, de építünk aszalót és megtanítjuk a hallgatókat lekvárt is főzni. Ősszel következnek az ácsmunkák – karámok, ólak építése, lapolás stb. –, illetve megmutatjuk, hogy működik egy szőlészet, borászat – sorolta Ákos.

Akik idén lemaradtak az ingyenes képzésről, azok se csüggedjenek, mert jövőre ismét elindítják. Addig is az Ürmös Porta Facebook-oldalán rövid videók formájában lehet követni a foglalkozásokat.