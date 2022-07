A Nádorvárosi Nagy Barbara úgy gondolta, nem hagyja annyiban a dolgot. – Olvastam a cikket valamelyik győri csoportban, hogy milyen koszos az ablak. Úgy éreztem, annyi idő alatt, amíg írunk róla, már rég letakaríthattuk volna. Épp szabadok voltunk, lementünk a gyerekekkel és megpucoltuk.

Barbara egy mérőműszeres cég irodai alkalmazottja, másodállása is van és két gyermeke, mégis talál időt, mert fontosnak tartja, hogy az önkéntesség kultúrája Magyarországon is meghonosodjon. – Én belenőttem, és azt szeretném, ha többen megtapasztalnák, hogy sokkal többet ad az önkéntesség, mint amit belefektetünk. A gyerekeimnek is szeretném átadni, hogy nem kell nagy dolgokat tenni, napi nyolc órát dolgozni ingyen, de apróságokkal is sokat lehet tenni.

Barbara elárulta, hogy a műemlékek amúgy is fontosan számára. – A Széchenyi-egyetem nemzetközi kapcsolatok szakáról átjártunk az építészek óráira dr. Winkler Gábor professzort hallgatni, akinek a szívügye volt a műemlékek védelme. Már nincs közöttünk, de szeretném továbbvinni az ő hozzáállását.

Barbarát inspirálta még druszája, akit a TikTok-on talált, és aki New Yorkban mentális betegséggel élő emberek lakásait takarítja ki ellenszolgáltatást nélkül. – Felvettem vele a kapcsolatot és bíztatott, hogy ez itthon is működhet. Csináltam ezért egy Facebook csoportot Önként és dalolva néven, ahova bárki csatlakozhat, és ahol szemétszedésekhez, kisebb köztéri takarításokhoz összegyűjthetjük egymást . Viszünk zenét is a munkákhoz a csoport nevéhez híven!

Barbara közösségi médiás posztjában azt kérte a megosztóktól, az ablakpucolásra reagálóktól, hogy segítsenek neki eljutni ahhoz, aki az ablak másik oldalához is be tudja engedni. Többen éljenzik, többen bírálják, de egyelőre nem sikerült, kiderítenie ki az illetékes.