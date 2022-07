A franciaországi Nogaro városában rendezték meg a komplex feladatokból álló nemzetközi eseményt, a Shell Eco-marathon Autonomous Challenge-et a mérnöki tanulmányokat folytató hallgatók együttesei számára. A Széchenyi István Egyetem csapata, a SZEnergy Team városi kisautó kategóriában, összesen négy versenyszámban eredményeskedett a megmérettetésen, amelyek során bemutatták a fejlesztés gazdasági hátterét, végighaladtak a járművel a teljes versenypályán önvezető módban, majd pontos parkolási műveletet, valamint szlalompályát kellett teljesíteniük.

„Mielőtt kimentünk a pályára, ellenőrizték, hogy járművünk megfelel-e a szabályrendszer által előírt technikai paramétereknek, az autonóm rendszert külön is be kellett mutatnunk. Ezt követően egy előadás keretében ismertettük fejlesztésünket, majd jöhettek a gyakorlati feladatok” – tekintett vissza a versenynapokra Kőrös Péter, a Széchenyi-egyetem Járműipari Kutatóközpontjának kutatója, az ezüstérmes győri csapat mentora.

Kőrös Péter, a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontjának kutatója, a csapat mentora.

Forrás: SZE

„Nagy sikerként éljük meg az eredményt, mert volt olyan versenyszám, amelyet elsőként teljesítettünk, és az összesítésben elért ezüstérem is szépen csillog. Verseny közben a hibákat is detektáltuk, amelyekre a megoldásokat is tudjuk, így legközelebb akár még jobb teljesítményt nyújthatunk” – hangsúlyozta a csapat mentora. Hozzáfűzte, mivel egy új versenykategóriáról van szó, ezért a SZEnergy Team visszajelzéseire is támaszkodva alakítják a szervezők annak végleges formáját, vagyis – szakmai észrevételeivel – a Széchenyi István Egyetem is hozzájárul a sorozat magas színvonalú lebonyolításához.

A franciaországi Shell Eco-marathon Autonomous Challenge-en az első helyet végül a dán DTU (Dániai Műszaki Egyetem) csapata szerezte meg, a dobogó második fokára a győri SZEnergy (Széchenyi István Egyetem) állhatott. A harmadik helyen a norvég DNV (Norvég Tudományos Műszaki Egyetem) végzett, megelőzve a TU Fast Eco Team (Müncheni Műszaki Egyetem), és az olasz H2politO (Torinói Műszaki Egyetem) csapatát.

A kép jobb oldalán az ezüstérmes SZEnergy Team. Tagjai: Kecskeméti István - pilóta, elektronika részlegvezető, Pusztai Zoltán - csapatvezető, mentor, SZEnergy team autonóm részleg: Mesics Mátyás, Dobay Tamás, Dobay Balázs, Markó Norbert, Ignéczi Gergő, Krecht Rudolf, Csaplár László, Unger Miklós, Mentorok, a Járműipari Kutatóközpont kutatói: Dr. Horváth Ernő, Gulyás Péter, Somogyi Huba, Kőrös Péter

Forrás: SZE

„Hallgatóink az elektromobilitásban és az autonóm közlekedésben is kiemelkedőt tudnak alkotni. A fiatalok az energiahatékonysági világverseny után önvezető kategóriában is letették névjegyüket. Világszínvonalú teljesítményük megerősít bennünket, hogy jó úton járunk, hiszen olyan fiatal szakemberek bontogatják szárnyaikat intézményünkben, akik képesek a kor és a jövő kihívásainak megfelelni. Büszkék vagyunk rá, hogy intézményünk nemzetközi szinten is elismert műszaki képzéssel járulhat hozzá az ország versenyképességének erősítéséhez” – gratulált a csapatnak, mentoroknak dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

A győri Széchenyi István Egyetem hallgatói és kutatói által 2005-ben alapított, energiahatékonyságra optimalizált elektromosjárműveket fejlesztő SZEnergy Team 30 fős csapata lassan tíz éve foglalkozik elektromos járműfejlesztéssel. Új járművük 2019-ben készült el, amelyet azóta folyamatosan fejlesztenek az autonóm feladatokra, és készülnek célzottan immáron az energiahatékonyság mellett a jármű önvezető képességeit megmérettető versenyre is. Az idén történetük legnagyobb sikerét érték el, hiszen májusban világcsúccsal, 284 km/kWh-ás energiamérleggel nyertek meg egy Hollandiában szervezett nemzetközi energiahatékonysági versenyt, a Shell Eco-marathon-t. A mostani siker azt mutatja, hogy a Széchenyi István Egyetem hallgatói nemcsak az energiahatékonyság, de az önvezető járművek fejlesztése terén is világszínvonalú tudással rendelkeznek.