A vasúttársaság külön GYSEV150-es logót is készített az idei évre, amely most a járművekre is felkerült: a GYSEV-es InterCity-kocsikat, valamint FLIRT és Jenbacher motorvonatokat is díszíti az egyedi logó. Összesen 25 IC-kocsira, valamint 20 villamos és 9 dízel motorvonatra helyezték fel a GYSEV150 jubileumi matricát.

Forrás: GYSEV Zrt.