„Az volt a célunk, hogy csináljunk egy óriási bulit, ahol mindenki jól érzi magát” – nyilatkozta portálunknak Maczkó Márton, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) elnöke, aki úgy látja, hogy a pandémia miatti kétéves kihagyás (a korlátozások következtében utoljára 2019-ben rendezték meg a SZEN-t – a szerk.) nemhogy lohasztotta, inkább fokozta a hallgatók részvételi kedvét.

„Mindenkinek nagyon hiányzott már ez a rendezvény” – folytatta az elnök. „Az első- és másodéves hallgatók még nem tapasztalhatták meg, milyen is ez, csak fényképeket, videókat láttak, történeteket hallottak a felsőbbévesektől… és már alig várták, hogy ők is átélhessék ugyanezt. Nem is kellett sokat hirdetnünk, hiszen azt érzékeltük, óriási az érdeklődés” – állította, majd hozzátette, mindez a jegyeladáson is meglátszik, hiszen az adatok alapján az eddigi legsikeresebb értékesítési időszakon vannak túl a szervezők, a kedvezményes időszakban több, mint kilencszáz bérletet adtak el.

A SZEN – amely nem mellesleg előfutára a hazai fesztiválszezonnak és egyben Győr legnagyobb ifjúsági rendezvénye – kis híján egy hetet ölel fel, keddtől szombatig tart. Bár a tanítás folyamatosan zajlik az egyetemen, de a Hallgatói Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében idén is ZH- és katalógusmentes hetet kaptak „ajándékba” a hallgatók, így minden akadály elhárult azelől, hogy valaki teljesen elmerüljön a programok között.

Márpedig programból nincs hiány. A tapasztalatok azt mutatják, hogy messze nem csupán a zenés-táncos események mozgatják meg a hallgatókat, a nappali aktivitások és sportlehetőségek is sokakat vonzanak. Ebben a pár napban az egyetemen űzött közkedvelt sportágakban próbálhatják ki magukat a fiatalok, amihez extra motivációt biztosít, hogy ezzel a testnevelési tárgyak is abszolválhatók. A teljesség igénye nélkül csipegetve a menüből: a műfüves pályán focitornát rendeztek, sárkányhajóba ülhettek az érdeklődők, de a hagyományos püspökerdei futás sem maradt el – a SZEHero ügyességi vetélkedőre pedig a mai napon kerül sor az Aranyparton.

A nappali aktivitások kapcsán Gaál Villőt, a Helix Hallgatói Rendezvényszervező Iroda rendezvényszervezési osztályának vezetőjét kérdeztük, aki elmondta, hogy az évről évre visszatérő, hagyományosnak mondható programpontok (mint például a mackókészítés vagy a beerpong-bajnokság) mellett számos újdonsággal készültek az idei évben.

„A személyes kedvencem a sörjóga, amely a fesztiválhangulatot és a sportot ötvözi, ugyanis ahogy nevéből is könnyen kitalálható, sörrel a kézben kell jógázni, közben kortyolgatva az italból” – ecsetelte az osztályvezető. „Szintén idén került először a programba az óriás keresztrejtvény, valamint a jótékonysági sütivásár is. Utóbbira nagyon büszkék vagyunk, ugyanis a szervezők, valamint a hallgatók is ajánlottak fel számunkra süteményeket, sokan fél napjukat rááldozták arra, hogy segítsenek. Az aulában becsületkasszát helyeztünk el és így árultuk a finomságokat. A végén több mint százezer forintot gyűjtöttünk össze karitatív céllal” – árulta el érthető büszkeséggel a hangjában.

A keddi bemelegítést követően szerdán már a Bridge is kinyitott és egy fergeteges bulival indították a fesztivált. Az elkövetkező napokban sem marad üres a hallgatói klub, mától ugyanis az udvaron felállított nagyszínpadon is elkezdődnek a koncertek. A zenei felhozatalt átnézve megállapítható, a szervezők törekedtek rá, hogy mindenki megtalálja a számára kedves stílust. Ezúttal a 2000-es évek zenei retroélménye a SZEN elsőszámú ajánlata, amelyet történetében először két külföldi húzónév is fémjelez, ugyanis Győrbe látogat a hétvége folyamán a Groove Coverage és Cascada is, amelyek slágerei mindenkinek ismerősek lesznek, ha felcsendülnek a színpadon.

Persze a fentieken túl a mai trendeknek megfelelő népszerű előadók is helyet kaptak a kínálatban – közülük talán Valmart, Azahriah x Desh-t és a WellHello-t lehet kiemelni. A szervezők az elektronikus zene szerelmeseire is gondoltak, így az ország legnevesebb DJ-i szolgáltatják a talpalávalót a Bridge-ben, többek között Pixa, Yamina, Metzker Viktória, Willcox és Koósz Milán. Szombaton pedig a rockzene kerül előtérbe, ugyanis a Paddy and the Rats és a Road után egy Golyó-féle rockdiszkóval zárul az egyetemi napok.