A témát körbejárva megnéztük és megkérdeztük, milyen állapotban várja a vendégeket a város néhány parkja.

A város szívében található Deák téren a város fiatalsága gyakran gyűlik össze megfirtatni „az élet nagy gondjait”, a kisgyermekek örömteli zsivaja tölti meg a játszóteret, de az idejáró gazdik is jól ismerik már egymást. Ottjártunkkor éppen egy férfi sétáltatta a kutyáját, akivel szóba is elegyedtünk. Kijelentette, hogy a város törekvései látszanak, de még vannak hiányosságok. A legszembetűnőbb, hogy a parkot sok kisgyermek használja, viszont sehol sincs a számukra illemhely biztosítva. – A gyerekeknek, ha WC-zniük kell, akkor rögtön. Sajnos szinte sehol nincs erre lehetőségük. Ezenkívül található itt egy szórakozóhely, amivel az a probléma, hogy a hétvégi mulatozások után gyakran kerülgetni kell az itt hagyott nyomokat. Ez sokak számára bosszantó – osztotta meg aggályait.

Az Alsó-Lőverekben található Barátság park a béke kis szigete. A kikapcsolódni vágyók a szimbolikus székelykapun léphetnek be a parkba, ahol a zöldterületeken felül egy kis játszótér is várja a gyerekeket. Utóbbi a közelmúltban két új elemmel gazdagodott. Igaz, még a tavasz épphogy megmutatkozni kíván, de jó időkben az idősek is szívesen vesznek itt egy napfürdőt a padokon, és osztják meg egymással a gondolataikat. A Citadella, vagy ahogy a városban a mai napig is sokan hívják, a KRESZ-park területén egykor harci repülő és egy tank is helyet kapott, most gyermekjátékok vannak a helyükön. Ottjártunkkor egy család rótta a köröket a táblák között. – Igazán remek ez a hely, ha a gyerekek rollerezni akarnak, de egyébként is jól felszerelt a park, van fitnesz- és játszótér is. Itt fogom megtanítani a gyerekeknek a közlekedési táblákat, amikor majd egyedül kell közlekedniük az iskolába – mondta el a családfő.

A városban vendégeskedő kutya, Lukács is nagyon élvezte a sétát az Erzsébet-kertben.

– Gyakran járunk ide, sokféle játék van, a pici is élvezi. Néhány hinta kellene még, és pár játék is cserére szorul. Látom, hogy rendszeresen takarítják, a múltkor egy kidőlt fa után is gyorsan intézkedtek – számolt be tapasztalatairól egy gyermekét hintáztató anyuka.

Az Erzsébet-kert is téli álmát alussza még, a parkon sietve vágnak át az egyetemisták, de már látni valakit, aki a hideg ellenére kimerészkedett olvasni egy padra. Itt is találkoztunk kutyasétáltatókkal, és a játszótér eszközeit is többen használják. Rendezett környezet és sétautak fogadják a látogatókat.