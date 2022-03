A város egykori legendás éttermének, a Gulyás csárdának helyi védjegyévé vált ételkülönlegességet a böllérmájat, az idei évben hatvanegy főzőcsapat készítette el, ugyanabban az időben. A mostani esemény több szempontból is rendhagyó volt a találkozó életében. Rekordszámú versenycsapat volt, és nem csak az ország minden szegletéből, hanem a határon túlról is érkeztek főzőcsapatok.

Az esemény megnyitó ünnepségén bejelentették, hogy a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség a böllérmáj fesztivált felvette a nagynevű országos rendezvények sorába, így még nagyobb megtiszteltetés volt, hogy a profi mesterszakácsok között a helyi hivatásos tűzoltók is bizonyíthatták gasztronómiai felkészültségüket.

A Kapuvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság csapata idén is két kategóriában adta le nevezését: a kapuvári böllérmáj készítése, valamint a házi sütemény kategóriában mérette meg magát.

A csapat tagjai: Horváthné Göncz Mária tű.zls., Varga József tű.ftőrm., Gaszner Balázs tű.tőrm, Kiss László tű.ftőrm., Hoffer Ákos tű.ftőrm., Nyerges Roland tű.tzls., Szalay Benjámin tű.őrm.,

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A színvonalas versengésen a zsűri tagjai között a Szabadtűzi Lovagrend zsűrijogú lovagjai, mesterszakácsok, valamint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség megyei elnöke is szerepelt. A verseny során a zsűri megtekintette a versenyre nevezett csapatok főzőhelyeit, az ételek elkészítésének menetét. Az ételek bemutatásakor pedig az ízlelés mellett, fontos szerepet kapott a tálalás, az édességeknél az ötletesség is.

A jellemző étel és a desszert elkészítése is kitűnően sikerült a kapuvári tűzoltóknak, hiszen a böllérmájat és a házi sütemény kategóriában készített édességet is ezüst minősítéssel jutalmazta a zsűri, de ezek mellett egy különdíjat is magáénak tudhatott a csapat!

A többnapos előkészület és az izgalmakkal teli sütés-főzés után egy sikeres napot tudhatott maga mögött a tűzoltók csapata, és örömmel vették át az értékes elismeréseket!