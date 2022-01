– A fesztivál tavaly sajnos elmaradt, de az előző évek sikere megerősített bennünket abban, hogy szükség van a rendezvényre. A nagyszabású esemény megszervezésével fokozott érdeklődést kelthetünk nemzeti hagyományaink ápolása iránt. Hiszen kulturális örökségünk része a disznóvágás, a disznótor és a kolbásztöltés, melyek szervesen hozzátartoznak életünkhöz – mondta el Markó József, az egyesület elnöke. A fiatalabb generáció egyre kevésbé tudja, hogyan készülnek ezek a húsételek, de a látogatók a rendezvényen megszemlélhetik a nemzeti tradícióknak megfelelő kolbásztöltés folyamatát.

– Általában 35–40, 4–6 fős csapat vesz részt a versenyen. A résztvevőknek saját eszközeik használatával kell a kapott húst feldarabolni, fűszerezni. Nem használható azonban elektromos daráló, ezért a hagyományos kézi eszközök mellett találkoztunk már kerékpár-meghajtású darálóval és egyéb rafinált megoldásokkal is – mesélte mosolyogva Markó József. A zsűri szakmai bírálata a verseny kezdetétől egészen a kész sült kolbászig terjed, az elkészítésnek pedig minden mozzanatát figyelik, például a higiéniát vagy az alkalmazott technológiát. Fontos értékelési szempont a kolbász külső formája, az állaga, a színe, az íze és az illata, de még a tálalása is. Emellett a verseny során a csapatok által leadott házi pálinkákat is értékeli egy szakmai zsűri. A Mosoni-Duna Hajós Egyesület rendszeresen támogató tevékenységet is végez.

– Az idei fesztivál alkalmából 25–25 kilogramm kolbásszal támogatjuk a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt és a Családok Átmeneti Otthonát – tette hozzá az egyesület elnöke.