A megyei horgász szövetség döntött a 2022-es területi jegyek árairól, melyek átlagosan 10-12%-kal emelkednek idén. A gyermekjegy és a csónakos kiegészítőjegy díja nem változik. Összefoglaltuk a 2022-es területi jegyek horgászrendi változásait is.

- A halárak mellett az üzemanyagárak is jelentősen nőttek és a minimálbér is, így szükséges volt a területi jegyárakat is emelni, a stabilitás miatt. A fentiek miatt végül központilag is, az előzetesen meghatározott maximum tíz százalékos jegyár emelési korlát helyett 19,47%-os maximális jegyár emelés (a minimálbér emelésnek megfelelően) lett engedélyezve, abban az esetben, ha a halgazdálkodásra jogosult nem csökkenti a jövő évi telepítést. A fentiek miatt mi is jegyáremelés mellett döntöttünk, de nem éltünk a felső korláttal. Jegyeink átlagosan 10-12%-kal emelkednek úgy, hogy a gyermekjegyet és a csónakos kiegészítőjegyet nem emeljük. Összevont jegyeink tekintetében így is országosan az egyik legolcsóbb horgászati lehetőséget biztosítjuk több mint 4000 hektáron –fogalmazott lapunknak Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a megyei horgászszövetség ügyvezető elnöke.

A horgászrendjükben csak minimális változtatás történt. Egyrészt a korábban kiadásra került Országos Horgászrendet beépítették a saját horgászrendjükbe, illetve néhány helyen enyhítettek a korábbi szabályokon, így a gönyűi horgászok részéről kérés érkezett a szövetséghez, hogy szűkítsék a pergetési tilalmat a gázerőműnél. A jövőben a szabály a következő módon módosul: Gönyűnél a gázerőmű üzemvíz befolyónál és a befolyótól mért 50 m-es távon a befolyó alatt és felett a parti pergető horgászat egész évben tilos! Csónakból történő pergető horgászat az üzemvíz befolyótól mért 200 méteres távon továbbra is egész évben tilos!

Fontos az idei évre vonatkozóan, hogy október óta kikerült a busa az egyéb halakra vonatkozó mennyiségi korlát alól, így szabályos módon korlátozás nélkül fogható. A megfogott egyedeket visszaengedni tilos.

- 2021-ben minden kíméleti területre új táblát készíttettünk, hogy a helyszínen is beazonosíthatóak legyenek a tiltások. Az idén ezt folytatjuk a hallépcsőkkel, műtárgyakkal. A MAHOP beruházás elkészültével szükséges Koroncónál az ívóhelyet, a Marcalnál szaporodó kíméleti területté nyilvánítani –tette hozzá.

Koroncónál a Marcal bal partján a Marcal belvízcsatorna betorkollásától a vizes élőhely visszavezető csatornájának torkolatáig tilos horgászni, halászni február 1-től június 30- ig.

A szövetség évről évre komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a horgászok tisztában legyenek azzal, hogy hol lehet horgászni és hol nem. Ehhez hozzájárul a szövetség honlapjáról elérhető online térkép is, melynek sikerét mutatja a tavalyi 126.435 letöltés.