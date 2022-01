Támogatott tartalom 49 perce

Ezek lesznek 2022 slágerszínei

Ha nem is bízunk meg hivatásos lakberendezőt, a lakberendezés akkor is körülöttünk van. Még ha nem is hozzáértőn csináljuk, amikor kiválasztjuk, hogy melyik az a függöny, amelyik megy a padló színéhez: mi is ,,lakberendezünk”. E tevékenység azonban tudományos vonatkozásban folyton változik: több helyet teremt, jobban kihasználja a rendelkezésre álló teret, jobban játszik a fényekkel. A közös nevező minden esetben a szín, így felmerül a kérdés: melyik lesz a legideálisabb az új évben?

Színek múlt időben Az utóbbi pár évben jellemzően a modern stílusjegyeket használva rendezték be életterüket azok, akik követik a trendeket. A modern elnevezés megtévesztő lehet, ugyanis nem egy 21. századi stílus jegyeit hordozza magán, sokkal inkább folyton változó életünket jellemzi: rend és zsúfolatlanság van, hogy bármikor, könnyedén magunk mögött hagyhassuk. Nem feledkezhetünk el a retró stílusról sem, ami az utóbbi években tartósan megmaradt az élet szinte minden területén. Újra előkerültek a kazetták és a bakelit lemezek, és ez a lakberendezésben is megmutatkozik: sok helyütt megjelenik az ’50-es évek dizájnja, melyet bátor színeiről és jellegzetes bútorairól ismerhetünk fel. Szorosan mögötte van a vintage stílus is, ami ugyancsak a múltba nyúl vissza, ám némi különleges eleganciával megfűszerezve azt. 2022 slágerszínei A megnyugtató vajszín Ugyan a sárga szín okozhat nyugtalanságot - különösen kisbabáknál -, a vajsárga pont abban a tartományban van, ami nyugtatóan hat az emberre, legyen akár egy bárpult oldalán vagy a kanapén. Ha a falon képzeljük el az árnyalatot, bátran nézzünk körül a piacon, mert a színes falfesték rengeteget hozzáadhat otthonunkhoz! Természetes színű fa Nem a barna, hanem a fa természetes árnyalati lesznek divatosak az évben, és ez nem is csoda: ez az anyag közelebb hoz minket a természethez. Mivel pedig bútoraink nagy része is fából készül, ezeknek is ad egy plusz ízt, ha minél kezeletlenebbek - azaz, ha a gyártók hagyják, hogy tudjuk róla, mivel van dolgunk. Kvarc zöld - nem csak a fürdőbe A zöld köztudottan nyugtató hatással bír, ezért különös idillt kölcsönöz a fürdőszobának, ha a csempék zöld árnyalattal bírnak. A teljes harmónia érdekében e szín visszaköszönhet akár a tükör széléről és a szappantartóról is. Természetesen a fürdőszobán kívül is van helye, hiszen a fent említett vajszínhez kiválóan megy a zöld, így egy vajszínű kanapé zöld díszpárnával csodás párosítás lehet! Tengermélyi varázs A kék szín örök klasszikus, ám tudni kell bánni vele! Ha a sötétkéket túlzásba visszük, könnyedén rideggé tehetjük a választott helyiséget, ám világosabb árnyalataival dolgozva nyitott teret idézhetünk elő. Ami soha nem megy ki a divatból A narancsszín már a ’70-es években is dominált, és újra korszakát éli. Ugyan a trendek inkább kisebb kiegészítőket adnak át a színnek, nem a méret a lényeg: egy narancssárga díszpárna szinte minden kanapéhoz jól megy, különösen akkor, ha harmonizál a függönnyel vagy akár az asztalon álló vázával. Ó, aranyom! Az aranyszín lassan kúszik be a mindennapokba, ám egyelőre leginkább csak a bátrabbak ,,játszanak vele”. Ezzel könnyű túlzásba esni, ugyanis itt a kevesebb határozottan több. Ha túlzásba visszük a szín használatát, könnyedén átfordul giccsbe, úgyhogy ügyeljünk a mértékre! Rózsaszín – nemcsak kislányoknak! A rózsaszín beépült a kislányos szülők életébe, ám jóval többet tud ennél: kellemes finomságot sugároz és határozott előnye, hogy a természetből is visszaköszönhet ránk. Ha rózsaszín a fotelünk, egy jól elhelyezett rózsaszín orchidea kiválóan harmonizál vele, és virágból ugyebár sosem elég! Ne fessük az ördögöt a falra! A lakás kifestése nem egy bonyolult dolog, de érdemes tájékozódni, mielőtt belevágnánk. Bizonyára szeretnénk minél hamarabb az álomotthonunkat látni magunk körül, mégis az az általános tanács, hogy ne álljunk neki a festésnek az őszi-téli időszakban, mert a száradási idő sokszorozódik, ráadásul szellőztetni is nehezebb. Némiképp megnehezítjük a dolgunkat, ha berendezett helyiségeket festünk, mert ilyen esetben ki kell hordanunk a bútorokat, vagy gondosan le kell takarnunk őket. Nincs ez másképp a dugókkal és lámpakapcsolókkal sem: ha nem akarunk festékcseppeket kapargatni róluk, gondosan ragasszuk le őket! A mai színes falfestékek többsége szerencsére rendkívül jól fog, így az esetek nagy részében két réteg már biztos fedést garantál. Ügyeljünk a száradási időre, ezért ne kenjünk fel a második réteget, amíg nem teljesen száraz az első! Ha a plafont is kifestjük, minden esetben ezzel kezdjünk, és ilyenkor az egész padlót fedjük le arra az esetre, ha csepegne a festék. Otthonunk színei természetesen nem a trendeken múlnak, ennek ellenére érdemes figyelemmel kísérnünk a divatot: ha nyitottak vagyunk az újra, sokat inspirálódhatunk belőle.

