Pár évvel ezelőtt létrehoztak egy tájegységi rendszert az ország nemzeti parkjainál, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik a Fertő, a Hanság és a Duna menti tájegység. Az új szabályozás szerint a körzetekben környezeti nevelőt is alkalmaznak. – A program folyamatos fejlesztés alatt áll, a mi tájegységünkben Kiss Zsuzsanna lett a környezeti nevelő, aki régóta foglalkozik a gombócosi központunkban táboroztatással és programszervezéssel az iskolásoknak. Ez egyrészt nagyon sikeres, mivel aki volt már nálunk, az remekül érezte magát, ugyanakkor a szigetközi iskolák közül még sokan nem tudnak a programról vagy önerőből nem tudják finanszírozni a részvételt – osztotta meg lapunkkal Szabó Csaba, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője.

A Kézművességtől a tudományos munkáig

– Korosztálytól függ, milyen programokat szervezünk. Nemrég például a hédervári óvodában a téli madárvendégekről tartottunk kiselő­adást. Madárhangokat vittünk, só-liszt gyurmából baglyot készítettünk, a kicsik nagyon szerették – mondta Kiss Zsuzsanna. – A középiskolásokkal pedig lehet például már kutatni is, vízmintákat gyűjtünk, mikroszkopizálunk.

Szabó Csaba tájegységvezető: „Napközis és bentlakós táborokat is szervezünk Gombócoson, ahol a kikapcsolódás mellett tanulhatnak is a gyerekek.”

Útra kész a Liba Labor

A Liba Labor egy kutatási objektum, ami a nemzeti park igazgatóság címere után kapta a nevét, és mivel bárhová el lehet vinni utánfutón, nagyon hasznos a nevelés szempontjából. – Témanapok kapcsán a laborral ki tudunk vonulni iskolákba és helyben tudunk tanórákat tartani. A laborban lévő kamerarendszer segítségével figyelni lehet például a Petri-csészében lévő életet, de lepkefogó hálóink is vannak, melyekkel a rovarvirágot tanulmányozhatjuk – mesélte Kiss Zsuzsanna.

Táborozókat vár Gombócos

A nemzeti park igazgatósága évek óta vár szállóvendégeket vagy nyári táborozókat a Lipóthoz közeli Gombócoson. Napközis és bentlakós táborokat szerveznek, melyek nemcsak remek kikapcsolódást kínálnak a gyerekeknek, de a környezeti nevelés szempontjából is rendkívül hasznosak. – A természet védelmére fókuszáló programok mellett kézműves-foglalkozások is vannak, ahol például nemezelést vagy merítettpapír-készítést tanulhatnak a gyerekek. De kenuzást vagy éppen íjászkodást is tartunk. Aki volt már, újra szívesen jön el hozzánk, de sajnos egyelőre kevesen ismerik. Azon vagyunk, hogy ez a jövőben változzon – osztotta meg lapunkkal Szabó Csaba tájegységvezető.