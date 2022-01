Hatodszor hirdetett a levéli kultúrház töpörtyűsütő versenyt, az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően. Míg tavaly minden csapat „otthon” kavargatta az üstöt, ezúttal visszatértek a hagyományos megmérettetéshez: a kultúrház udvarán felállított sátor alatt sorakoztak a sütőedények. Ezúttal tizenkilenc. Fehér Attila ötletgazda, főszervező arról mesélt, hogy egy kocsmai beszélgetésből jött a gondolat: mutassa meg mindenki, milyen töpörtyűt tud készíteni. Aki jobbat süt, az fog nyerni – így indult útnak a megmérettetés, mely évről évre népszerű.

Ízlések és pofonok... No meg a töpörtyűk... Több versenyzővel és a zsűri tagjaival beszélgetve is megállapíthattuk, hogy eltér, ki mekkorán szereti, mennyire szereti átsütni, melyik is az igazán jó. – Régen a disznóvágás második napján készült a töpörtyű. Mi is igyekszünk úgy készíteni, ahogy a nagyszüleinktől láttuk. A zsírszalonnát mi olyan kétszer két centisre vágtuk – magyarázta az üst fölött Kékesi Márton.

Jól kell sütni és megfelelően kevergetni – foglalták röviden össze a töpörtyű készítésének mikéntjét a Majdnem jó! csapat tagjai, Boros Attila, Barcsay Tamás és Gyürü Zsolt, akik évente többször is részt vesznek disznóvágáson. Idén három vendéglátós alkotta a zsűrit: Niczki Krisztián elnökletével Kiss József Attila és Szoboszlai Sándor kóstolta végig „vakon” a „pályaműveket”. – Kiindulópont, hogy milyen alapanyagot használnak, sajnos ma már egyre kevésbé lehet zsírszalonnát találni. Az alapanyag előkészítésén túl számít, hogy mennyi idő alatt sül meg, az sem jó, ha elkapkodják vagy éppen túlsütik, érdemes odafigyelni az egyenletes sütésre. Szerintem a közepes méretű, aranybarna, zamatos töpörtyű a jó – avatott be Niczki Krisztián. A szervezők zenéről is gondoskodtak a jó hangulat mellé, és finom fánkot is lehetett kóstolni.

A legjobbak

A töpörtyű mellett a zsírt is külön pontozták, így az összpontszám alapján a Majdnem jó! lett az első, megelőzve a Serteperte csapatot. A harmadik helyért hárman „versenyeztek”, ott végül az döntött, kinek ért el több pontot a töpörtyűje, így az Óvári Lacik állhattak még fel a képzeletbeli dobogóra.