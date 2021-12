GYŐR

Öt Templom Advent: Dalversek

Győri református templom, 12. 10., péntek, 19 óra

Seres Tamás felolvasó-színházi premierje. Álom énekben és szavakban, kizárólag dalok szövegeivel, verseivel, Bereményi Gézától a Halott Pénzig, a U2-tól John Lennonig, Hámori Gabi, Schell Judit és Kamarás Iván előadásában, Csorba Lóránt énekével és gitárjátékával kísérve.

A járványügyi rendelkezések értelmében a 18 év feletti felnőttek kizárólag védettségi igazolvány bemutatásával vehetnek részt programjainkon! Jegyértékesítés online és személyesen a Rát Mátyás tér 4. szám alatt található fesztiválirodában, amely november 24-től december 22-ig (keddtől vasárnapig) 13 és 18 óra között tart nyitva. Jegy ára: 3000 Ft.



Szabadhegyi Adventi Fények

József Attila Művelődési Ház, 12. 10., péntek, 18 óra

A Rába Koncert Fúvószenekar ünnepi műsora. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz és érvényes védettségi igazolványhoz kötött! Regisztráció: +36-96/421-740, [email protected].

Advent a Vaskakasban

Vaskakas Bábszínház

Idén is a győri bábszínházat választotta pihenőhelyéül a Mikulás: az első emeleti pódiumteremben kapott helyet a Mikulásház, ahol a nagy szakállú ajándékosztó éjszakánként álomra hajtja a fejét. A Mikulásház látogatható csoportoknak előzetes bejelentkezéssel az alábbi telefonszámon: 96/512-690, továbbá fogadja a látogatókat hétköznap 9‒17 óra között.

Lehetőség van idén is karácsonyi bérlet vásárlására, mely tartalmaz egy álmot hozó kakaspárnát és 4 szabadon választható előadást. Felhasználható: 2022. december 31-ig. Ára 5500 Ft/darab.

További részletekért kattintsanak a Vaskakas Bábszínház Facebook-oldalára!

Adventi kínálatunk a 4 év felettiek számára:

December 12. A négy évszak boszorkánya

December 18. Adventi esti mese ‒ Éneklő Betlehem

December 19. Éneklő Betlehem

December 25. Karácsonyi esti mese ‒ Éneklő Betlehem

December 26. A négy évszak boszorkánya



ELŐADÁS

Ahol a lélek gyógyul – mire tanít a természet?

Új Kezdet Életmódközpont (Soproni u. 31.), 12. 11., szombat, 16 óra

Képes úti beszámoló az Alpokból

Előadó: Cserbik János lelkész, mentálhigiénés szakember.

KONCERT

Belvárosi Betyárok lemezbemutató koncert

Kisfaludy Károly Könyvtár, 12. 10., péntek, 16.30 óra

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára rendezvénytermében (Győr, Baross út 4. II. emelet) a Belvárosi Betyárok tartanak adventi lemezbemutató koncertet. Műsoruk címe: Öt perc múlva hat perc. A program védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében látogatható. A belépés díjtalan.

A partitúra közepén

Zsinagóga, 12. 12., vasárnap, 16 óra

Flesch Károly-hangversenybérlet

Közreműködnek: a Győri Filharmonikus Zenekar művészei.

Műsor: T. Albinoni: F-dúr szvit, J. Cheetham: A Brass Menagerie, J. Haydn: C-dúr trió, Hob. IV:1, „London”, N. J. Živković: Trio per uno, op. 27 (részletek), E. Séjourné: Suite for Marimba and Percussion Quartet.

Dolhai Attila és Janza Kata musicalkoncertje.

Richter Terem, 12. 12., vasárnap, 19 óra

A rendezvény a hatályos járványügyi szabályozásnak megfelelően látogatható.

Jegyek: 6900 Ft.

TÁNC

Bronsis-táncgála

Vaskakas Bábszínház, 12. 12., vasárnap, 18 óra

Báty és kishúg, angolul brother and sister, apró átalakítással „bro’n’sis”. Egy testvérpár, akik már az általános iskolás évek alatt egy életre elkötelezték magukat a hiphoptánc mellett. Dukai Anett és Gábor autodidakta módon sajátították el a leglátványosabb elemeket, ma pedig már közel 150 fiatalnak tartanak rendszeresen táncórákat Győrben saját táncstúdiójukban, a Bronsis DanceLaben.

Gyere és nézd meg a Bronsis egyesület csoportjait és versenyzőit az év végi gálashow-n!

Bővebb info: www.bronsis.hu. Jegyvásárlás kizárólag a Bronsis Tánciskolában.



SÉTA

Angyalséta

Győri Nemzeti Színház főbejárata, 12. 11., szombat, 9.30 óra

Az adventi készülődés idején látogassuk meg Győr angyalait a 8 éve hagyományossá vált adventi sétán! A belváros jól ismert vagy kevésbé ismert helyszínein békés szemlélődésre hívjuk azokat, akik a város zajától pár órára elvonulva lelküket készítenék fel az ünnepre és szívesen az angyalok szemébe néznének. Ezen a hangulatos adventi barangoláson sok-sok angyalos történettel és meglepetésekkel készülünk.

A program részvételi díja: 4000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 3000 Ft. A program előzetes bejelentkezéssel látogatható, zárt helyeken maszk viselése szükséges. Bejelentkezés: [email protected], +36-30/294-9174, www.gyeregyorbe.hu.



GYEREK

Hangadó

Markó-Valentyik Anna foglalkozása a legkisebbeknek (3 hónapostól 1 éves korig)

Győri Pagony, 12. 14., kedd, 10 óra

Kérjük, a foglalkozásra hozzon minden jelentkező textilpelust és egy kis takarót, amire lefektetheti a babáját. Előzetes jelentkezés szükséges a korlátozott befogadóképesség miatt (telefonon: 70/422-9345, e-mailben: [email protected] vagy személyesen a boltban).

A program védettségi igazolvánnyal látogatható.

Belépőjegy: 1500 Ft.



MOSONMAGYARÓVÁR

KONCERT

Jávorkai Brothers

Óvári vár, 12. 11., szombat, 17 óra

A Jávorkai testvérpár koncertje az „Adventi hétvégék az óvári várban” programsorozat része.

Sándor és Ádám a nemzetközi zenei életben is elismert, híres muzsikuscsaládban születtek Győrben. A testvérpár sikere az egész világon töretlen, az adventi programok részeként pedig Mosonmagyaróváron az óvári vár történelmi falai között hallgathatjuk meg őket élőben.

Jegyvásárlás: óvári vár, Strauss kávézó. Jegyár: 4500 Ft.

Forrás: Csapó Balázs



Adventi koncert

Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplom (Szent László tér 1.), 12. 14., kedd, 18 óra

Fellépnek: Hegedűs Bori (Dr. Sattler János Alapítvány Zenei Tehetség Díja 2015), Slezák Csaba (Dr. Sattler János Alapítvány Zenei Tehetség Díja 2016), Szabados Hunor (Dr. Sattler János Alapítvány Zenei Tehetség Díja 2020) és a Fészekalja zenekar.

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei: Andrássy Anna (Dr. Sattler-alapítvány zenei támogatottja 2019), Andrássy Karolina.

Közreműködik: Payer Hajnalka hegedűtanár, Nagy Krisztina zongoratanár, valamint Hérics Viktória (Dr. Sattler-alapítvány zenei támogatottja 2021), Kocsis László, a Győri SZC Bolyai János Általános Iskola 3. évfolyamának kórusa.

A koncertre a belépés díjtalan. A helyszínen az alapítvány céljaira adományokat elfogadnak.

Adventi hétvégék az óvári várban

Frankie ‒ Bakos-Kiss Gábor önálló estje

Óvári vár, lovagterem, 12. 12., vasárnap, 17 óra

Bakos-Kiss Gábor Sinatra hangján tárja elénk a felemelkedést, a bukást, a nihilt és a szerelem küzdelmének történeteit. Frank Sinatra életéből építkezve kívánja megszemélyesíteni a hang mögé zárt alakot a dalok és a történetek mozaikjain át. A hagyományos életpályát követő építkezéstől eltérően ezen az önálló esten egy személyes közelséget sugalló történetnek lehetünk részesei, ahol megvillan egy olyan mában fogant múlt, amelyről egyszerre mindent és semmit sem tudunk. A világszerte jól ismert dalok ezúttal átértelmeződnek és tapintható közelségbe hozzák magát az embert, szabadon, megkövesedett kontextusok nélkül.

Jegyvásárlás: óvári vár, Strauss kávézó. Jegyár: 4500 Ft.

GYEREK

Bütykölő szakkör

Rénszarvasok, karácsonyi manócskák készítése

Fehér Ló Közösségi Ház, 12. 10., péntek, 17 óra

A foglalkozáson sokféle alkotás elkészítésére van lehetőség. Kreatívkodni szerető kicsiket és nagyokat egyaránt várunk. A szakköri foglalkozásokon az anyagköltség 500 Ft. A foglalkozásokra előzetes bejelentkezést kérünk! Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/916-7664-es telefonszámon.



Karácsonyváró családi nap

Fehér Ló Közösségi Ház, 12. 12., vasárnap

10 óra: Babaszínház: Mackó és a mézeskalács.

Előadják: Babos Eszter és Pap Judit (Babos Bábos Társulat). Ajánlott korosztály: másféltől 3 éves korig. A belépőjegy ára: 800 Ft gyermek számára, 1200 Ft felnőtt kísérő számára, mely megvásárolható a Fehér Ló Közösségi Ház nyitvatartási idejében.

14‒18 óra: Fonal ART Nyitott Műhely: Karácsonyi hangulatban… Ez alkalommal textilekből és egyéb anyagokból karácsonyi díszek készítésére van lehetőség, nem csak a tagoknak. A részvétel díjtalan, csak az anyagköltséget kell fedezni.

15‒17 óra: Kézművessarok: karácsonyi ajándékok, díszek és hangulatos lakásdíszek készítése.

17 óra: Filmvetítés: Karácsony Artúr ‒ angol‒amerikai animációs film, 97 perc (2011), 6 éven felülieknek!

A részvétel ingyenes.



EGÉSZSÉG

Gyógynövények megfázásra, légúti betegségekre

Bázis bisztró (Bauer Rudolf u. 39.), 12. 11., szombat, 15 óra

Ismerkedjünk meg Kocsis Julianna gyógynövény-terapeuta kalauzolásával a meghűlés, nátha, köhögés esetén felhasználható gyógynövényekkel. Belépődíj: 1200 Ft, amely magában foglalja a gyógytea és aprósütemény fogyasztását is. Jelentkezés: Bázis bisztró, 06-70/409-6277.

LEVÉL

Advent

12. 12., vasárnap

16.00 A Levéli Népdalkör karácsonyváró műsora a katolikus templomban.

17.00 Advent harmadik vasárnapja, a Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde készíti a melegítő italt és harapnivalót, gyertyagyújtáskor a Katica csoport lucázása látható, majd a Palacsintás zenekar tagjai énekelnek.



PANNONHALMA

Adventi sör- és desszertkóstoló est

Pausa Apátsági Kávéház (Mátyás király u. 1‒3.), 12. 10., péntek, 18 óra

Ezen a rendhagyó gasztronómiai esten a Pannonhalmi Főapátság sörfőzdéjének 5 belga típusú söre lesz terítéken – nem is akárhogy! A sörök mellé a Pausa kávéház cukrásza különböző süteményeket párosított, amelyek különleges harmóniát teremtenek étel és ital között. Kóstoljon bele a pannonhalmi gasztronómiába és regisztráljon ön is!

Bővebb információ a Pausa Apátsági Kávéház Facebook-oldalán (Adventi sör- és desszertkóstoló est a Pausában, Facebook).

Jegyek: 3500 Ft (5 sör – 5 sütemény kóstolása) vagy 2300 Ft (5 sütemény kóstolása).

SOPRON

KONCERT

Miklósa Erika és Horváth István közös estje

Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ, 12. 10., péntek, 19 óra

Filharmónia Scarbantia-bérlet 2021–2022. Belépőjegy: 6900 Ft.



Wolf Kati adventi koncertje

Szent Imre-templom, 12. 10., péntek, 19 óra

A rendezvény a hatályos járványügyi szabályok szerint látogatható. A koncertre a belépés ingyenes.

Karácsonyváró koncert

Szent György-templom, 12. 11., szombat, 19 óra

A Sonitus Scarbantiae (Sopron Hangja) női kar karácsonyváró koncertje. Vezényel Harcz Katalin, zongorán kísér Schárfyné Halmos Erika.

KIÁLLÍTÁS

Csak az idő a tiéd

Soproni Somlai Attila festőművész kiállítása

Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ, 12. 12., vasárnap, 11 óra

Soproni Somlai Attila festőművész 60. önálló tárlatának megnyitója. A kiállítást megnyitja dr. Farkas Ciprián, Sopron megyei jogú város polgármestere. Közreműködik: Madarász Eszter –fuvola. A kiállítás ingyenesen megtekinthető: 2021. december 12-től 2022. január 16-ig, 10–18 óráig.

SÉTA

Gyorstalpaló

Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ, 12. 12., vasárnap, 15 óra

A Gyorstalpaló városjáró sorozat decemberi sétája a Pannonia Hotel előtt is megáll. És még számos más belvárosi helyszínen, ahol 1921 telén a legendás soproni népszavazás eseményei zajlottak. Az ingyenes sétát Szemerey Tamás vezeti. Találkozó december 12-én, vasárnap 15 órakor a Liszt előtt.