Roxy eddig nem csupán hazánk legszebb tájait járta be, az összes szomszédos országban is megvetette már kis mancsait. Többek közt részt vett olyan Tisza-menti bringázáson, amely a Vajdaságban végződött, Ausztriában pedig a Raxot és Schneeberget is megmászta gazdájával. Roxy kalandjairól itt és itt olvashatnak friss híreket.